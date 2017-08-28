БРАВО, ТОМАС!

500-м в Евротуре стал для Томаса Бьерна турнир «Made in Danmark» в Hummerland Golf&Spa Resort. Многочисленные болельщики встретили легендарного датского гольфиста в масках с его лицом на 16-й лунке. «Великий Датчанин», как прозвали его в Туре, был очень тронут таким вниманием.

Бьерн за свою карьеру выиграл 21 профессиональный турнир и в том числе – Dubai Desert Classic 2001 года, когда на последней лунке он вырвал победу у Тайгера Вудcа. 2018 году он возглавит сборную Европы на Ryder Cup в качестве ее капитана.