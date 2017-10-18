ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ: ТУРНИР С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ

28-й раз в Москве проходит главное теннисное событие года – турнир «ВТБ Кубок Кремля».

Истоки

«Кубок Кремля» взял старт 5 ноября 1990 года и тем самым, воплотил смелые мечты целого поколения российских теннисистов. Все это стало возможным благодаря председателю Совета Министров СССР Ивану Силаеву, возглавившему первый оргкомитет турнира, первому Президенту России Борису Ельцину, Юджину Скотту, швейцарскому бизнесмену Сасону Какшури, мэру Москвы Юрию Лужкову.

Уникальность

ВТБ Кубок Кремля – это самое крупное соревнование-долгожитель в нашей стране, соревнование мирового уровня, событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность страны за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

«Кубок Кремля» с момента своего основания и по сей день, является центром развития тенниса в стране. Во время турнира проходит семинары судей со всей страны, тренеров, научные конференции, ежегодная конференция теннисной общественности со всей России.

Факты

Мужской «Кубок» был изготовлен в XIX веке и был презентован в подарок ювелирной фирмой Cartier первому директору турнира Юджину Скотту, в качестве переходящего приза, но с условием: «продажи не подлежит». Это один из самых дорогих кубков, разыгрываемых на турнирах ATP.

Знаменитый двухметровый швейцарец Марк Россе приезжал в Москву как к себе домой —так полюбил город. Он непременно заявлялся на первые 15 розыгрышей и продолжал бы дальше, если бы не возраст. Да и в целом «Кубок Кремля» ни в коем случае нельзя назвать турниром «для своих». В 1996 году у женщин были представлены теннисистки из 20 стран, а в 2003-м у мужчин — и вовсе из 22-х.

Больше всего побед на турнире одержали российские теннисисты: из 87 титулов (1990-2016) наши теннисисты завоевали 39, из них 21 в одиночном разряде, и 18 в парном.

Герои

России на «Кубке Кремля» принадлежит масса рекордов. Так, в 2004 году хозяева первенствовали во всех разрядах. Николай Давыденко и Мыскина выиграли в одиночке и в парах, где им помогли также Игорь Андреев и Вера Звонарева. Стоит На рубеже веков мужской турнир вообще превратился в Кубок Кафельникова. Евгений с 1997-го по 2001-й в Москве не знал поражений, установив еще и мировой рекорд по количеству побед на одном турнире подряд. Причем за пять лет все финалы он завершал в свою пользу за два сета. Кстати, именно с первого успеха самого титулованного теннисиста России и началось победное шествие россиян на «Кубке Кремля». За 13 турниров с 1997-го по 2009-й года они не победили только в двух. К слову, последние три года кубок женского турнира увозят россиянки – 2014 год, Анастасия Павлюченкова, 2015-2016 гг. Светлана Кузнецова.

Женский турнир «Кубка Кремля» всегда был более громким на имена. У мужчин же особняком стоит 1994 год, когда семь теннисистов из первой двадцатки мирового рейтинга приехали в Москву.

Настоящее

Сегодня на турнир стоит сходить даже тем, кто не очень интересуется этим видом спорта, хотя бы потому, что уже несколько лет организаторами используется уникальное для тенниса «сценическое» освещение. При таком освещении трибуны остаются в темноте, а свет падает только на корт. Ощущения феерические.

Мировые звезды в Москву, может быть, приезжают и не всегда, зато самые сильные российские теннисисты играют в «Олимпийском» ежегодно. Просто потому, что это единственный шанс выступить перед своими зрителями. А для российских зрителей, соответственно, это единственный шанс увидеть российских теннисистов собственными глазами, а не по телевизору.