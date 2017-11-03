ГОЛЬФОГОЛИКИ: КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ В США….

…. Гольфист. Если точнее – 9,6% населения играет в гольф сегодня в Штатах. Это – 29 миллионов человек. Средний возраст – 54 года, а средний гандикап – 15.1

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22,5 миллиона играющих в гольф (77,5%) – мужчины, 6,5 миллионов (22,5%) – женщины. Одна к четырем. 68% американских гольфистов – семейные люди, 67% — закончили коледжи, 90% — постоянно пользуются интернетом. Каждый второй на гольф-полях США – «белый воротничок», а средний ежегодный доход на семью гольфиста – $95 тысяч.

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Туровые профи бьют драйверомв среднем на 291 ярд (263 м), а средние любители – на 235 ярдов (около 210 м. Как у нас).

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А вот статистика по тому, сколько американцы пьют пива за обычный раунд.

1-2 (банки) – 22%, 3-4 банки – 8%. 4 банки и больше – 3% (870 тысяч хлещут пивко только так!). Но… 67% (почти 20 миллионов) во время раунда не потребляют пива вообще!

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55% американских гольфистов – больше половины – уверена в том, что благодаря более продвинутому инвентарю (клюшкам, мячам) можно улучшить счет среднего раунда на 3 удара.

29% – сомневаются, а 16% считают, что это – полная фигня.

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Ежегодно среднестатистических гольфист США тратит на гольф 2.776 долларов.

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А знаете, какой из турниров Большого Шлема у штатовских гольфистов самый популярный? Masters. Его смотрит 77%. US Open – только 14%. Открытый Чемпионат Британии – The Open – американцев не сильно волнует – 7%, миллиона полтора. Ну а Чемпионат PGA – 2% .

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Надпись на картинке – «Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЧЕРТОВУ ИГРУ»