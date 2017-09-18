ДОБРО ВЕРШИЛОСЬ В РАЕВО

6 миллионов 193 тысячи рублей были собраны 15 сентября в Raevo Golf & Country Club на юбилейном 15-м турнир по гольфу Благотворительного фонда «Дорога вместе». Рекордная за все годы проведения состязаний сумма пойдет на хирургическую помощь детям с врожденными заболеваниями челюстно-лицевой области и на социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями с помощью собак-поводырей.

В турнире, который стал первым официальным на новом российском гольф-поле дизайна Джека Никласа, приняли участие 22 команда по пять игроков в каждой. Они прошли испытание не только сложным полем, но и солнцем, ветром и проливным дождем. Первое место с результатом «–18» завоевала команда «ЛУМИ-ПОЛАР» в составе Дмитрия Гаранова, Тимофея Майорова, Дмитрия Трухачова, Дениса Рожкова и гольф-профессионала Искандера Турсунова. Самые близкие к лункам удары сделали Наталья Буздалина и Кирилл Сахарцов, а самые дальние – Анна Зорина и Николай Досталь.

Значительную часть средств, собранных в этот день, была получена от благотворительной лотереи – впервые были раскуплены все билеты, а также от аукциона с большим количеством ценных лотов. Весь вечер перед участниками турнира и гостями выступала джазовая пианистка, вокалистка и композитор Наталья Смирнова-Бутман.

Фото Валерия Воробьева