ЖУРНАЛ FORBES ОТПРАЗДНОВАЛ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ В ДОМЕ ПАШКОВА

ACMG Media Group с гордостью объявляет о проведении грандиозного гала-вечера по случаю празднования 100 -летия журнала Forbes.

Легендарное бизнес-издание отметило 100-летний юбилей в Доме Пашкова, известном историческом месте в самом сердце Москвы. Монументальное событие состоялось

26 октября и стало завершающим праздничным мероприятием в череде торжеств, посвя-щенных юбилею журнала Forbes по всему миру.

ACMG Media Group, издатель Forbes в России, стала организатором закрытого гала-мероприятия в Москве. Среди бизнес-элиты — многие участники списка Forbes, список фа-милий гостей держится в строжайшем секрете.

Гости смогли насладиться уникальной атмосферой, сочетающей в себе современный драйв и элегантный классический стиль. Вечер открылся выступлением группы Therr Maitz под руководством Антона Беляева, которая в 2016 году стала лауреатом премии MTV Europe Music Awards в номинации Best Russian Act и продолжился выступлением талантли-вой певицы Elvira T. Дмитрий Озерков, директор отдела современного искусства Государ-ственного музея Эрмитаж, выступил с эксклюзивной лекцией «История лидерства сквозь призму 10 легендарных произведений живописи». Александра Солдатова, прославленная спортсменка, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, удивила гостей своим ярким акробатическим номером.

Владелец ACMG Александр Федотов и Стив Форбс, главный редактор Forbes Америка, выступили с приветственными речами. В число спикеров вошли: Антонио Алицци, первый вице-президент ACMG, Екатерина Тихомирова, вице-президент, а также главный редактор Forbes Россия Николай Усков.

Мероприятие было организовано при поддержке и в партнерстве с Beluga, Cadillac, GVA, авиакомпания Меридиан, Neva Towers, Sirin Labs, WB21, Zanaboni и Take&shot.

Речь Александра Федотова, владельца ACMG

Будучи владельцем ACMG Group, для меня большая честь провести столь историческое мероприятие. Кроме того, это уникальная возможность поблагодарить всех читателей Forbes со всех уголков земного шара, и в особенности наших российских читателей. Forbes Russia является неотъемлемой частью мировой семьи Forbes.

С момента прихода Forbes в Россию в 2004 году журнал всегда стремился быть лидером в области бизнес-журналистики и аналитики, всегда оставаясь верным традиции Forbes – рассказывать на своих страницах о свершениях в области свободного предпринимательства и людях, которые за этим стоят и которых я также хотел бы поздравить с этим знаменательным событием. Сегодня мы чествуем не только яркую историю и традицию упорного труда

и блистательного успеха, но и открывающиеся перспективы и никогда не прекращающийся рост – интеллектуальный, духовный, материальный. Мы смотрим в будущее с оптимизмом

и верой новые свершения, чтобы и дальше всегда быть вместе с нашими читателями и героями наших публикаций.

Речь Антонио Алицци, первого вице-президента ACMG

Журнал Forbes стал свидетелем кардинальных изменений в мире, расцвета и падения идеологий и режимов, динамичной технологической революции, стремительного развития бизнес-моделей за прошедший век. Но Forbes всегда оставался «верным фактам и справедливым по отношению к людям, о которых он пишет», как однажды сказал основатель журнала – Берти Форбс. Именно эти ценности позволили Forbes пересечь границы и стать сильным игроком на международной арене, что сделало его тем, чем он является сейчас – знаменитым и успешным медиабрендом, высокоуважаемым именем в журналистском сообществе, самым надежным и достоверным источником информации в области бизнес-отчетности и анализа во всем мире. И это действительно замечательная история успеха, которая началась в 1917-м.