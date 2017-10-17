КАК БАС-ГИТАРИСТ ФАРРЕЛ ПОМОГ ГОЛЬФИСТУ СТИЛУ

Брендан Стил второй год становится победителем Safeway Open в Napa Valley, Калифорния. Это первый турнира PGA Tour сезона 2018 года.

Уроженцу Калифорнии Стилу Брендану 34 года, 188 см рост и довольно подтянут — 77 кг. Это его третья победа в Туре. Первая была в 2011 году на Valero Texas Open. В 2016 в Напе выиграл второй турнир Safeway Open, а 8-г октября — третий — тот же и здесь же. На два удара он обошел Тони Финея.

У Стила жена Анастасия (по-нашему). Он племянник известного актера Энтони Гири («Улицы Сан-Франциско» и знаменитый мыльный сериал » General Hospital»).

Близкий друг Стила — Дэвид Фаррелл, более известный как «Феникс», бас-гитарист группы Linkin Park. Фаррел — прекрасно играет в гольф, гандикап 4.

Стил говорит, что Фаррелл оказал значительное влияние на его игру — и нигде это не было более очевидным, чем в статистических выкладках, которые Дэвид сделал в прошлом году. Феррелл отправился в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где после математического ализа данных был сделан вывод: гольфисту нужно улучшить свою игру в диапазоне от 8 до 16 футов.

«Я думал, что он немного сумасшедший, — вспоминает Стил, — когда Дэвид вынул свой блокнот с анализом…. всех моих ударов на турнире в Нью-Джерси в 2015 году». Было довольно забавно, что у вас есть друг — рок-звезда, которая тратит время, чтобы оценить все ваши удары».

Стил дал номер телефона Фаррелла своему тренеру Крису Мейсону, который разработал на основе наблюдений гитариста упражнения для тренировок Брендана.

«Все цифры имели смысл! — сказал Стил. — Он дал точный ответ, когда я смогу попасть в топ-10, когда в топ-5, когда буду выигрывать. У него были даже цифры на тех ребят, которые выирывают турниры. Невероятно!».

«Я не гуру или что-то выдающее в гольфе, и я бы никогда не хотел представить себя таким, — говорит Фаррелл. — Брендан — замечательный чувак и мой большой друг. Я хочу, чтобы он преуспел.