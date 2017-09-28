«КИВИ» УСТАЛ ТАСКАТЬ БЭГИ

Семь лет «на бэге» Адама Скотта был один из самых титулованных кедди планеты Стив Уильямс по клички «Киви». В конце сентября Стив объявил о том, что в этом году будет рядом со Скоттом еще два турнира в Азии, а затем они расстанутся навсегда.

«Последние два года я работал с Адамом только на самых важных турнирах, – признался Уильямс. – А ему пора иметь парня на полный рабочий день. Возможно, это будет Дэвид Кларк, который меня подменял… Из 16 стартов в этом сезоне лучший результат Скотта – 6 место на Чемпионате Игроков. Мне, честно говоря, не по себе от этого. Я не смог сделал все, чтобы Адам хоть раз выиграл».

«В 2018-м исполнится 40 лет, как я работаю кедди, – продолжил Стив. – Сначала у Грега Нормана, потом Рэя Флойда, затем 12 лет – с Тайгером Вудзом. Мы с ним выиграли 84 турнира и 13 мейджоров. А потом я помогал Скотту и он выиграл Masters в 2013-м…У меня много своих дел. Фонд поддержки больных раком. Летом я хочу полностьюпереключиться на автогонки – на мой любимый спидвей».

Стив пока не уходит из гольфа окончательно. Он решил какое-то время потаскать бэг свой соотечественницы – Даниэлы Канг, которая выступает в LPGA.

На фото: Уильямс и Адам Скотт . Стив и Грег Норман. 12 лет с Тайгером Вудзом.