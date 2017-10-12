НЕ ДОГОНИШЬ…

10 октября президент США Дональд Трамп в День Колумба или Открытия Америки посвятил гольфу и сенатору-республиканцу Линдси Грэхаму. Замешав одно с другим в принадлежащем Трампу гольф-клубе National в Северной Вирджинии. По словам сенатора 71-летний президент был в ударе – он сыграл раунд за 73, что на один удар больше пара и всего на два – возраста.

Демократы, конечно, уверены: Трамп мухлевал, а у Грэхам испортилось зрение. О своем счете Линдси Грэхам нескромно умолчал. «Он меня просто-таки уничтожил, – написал в Твиттере сенатор. – В президентской гонке я был лучше, чем сегодня на гольф-поле». Еще бы. У Трампа в начале года гандикап был 2,8. Президент США с января по октябрь сыграл 51 раунд. 51-й – с Грэхамом на День Колумба.

О чем это я? Да так, завидно чуток: мне – 61, но за 63 я даже с учетом своего – такого же, как у Барака Обамы – гандикапа вряд ли сыграю.