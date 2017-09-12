НЕ ДО ГОЛЬФА

Двукратный победитель The Open Эрни Элс должен был выступить 14 сентября на KLM Open – этапе Евротура, который проходит ежегодно с момента основания Тура в 1972 году. Однако Big Easy не полетел в Голландию из-за урагана Ирма. «В такое время я должен быть рядом с семьей, поддержать наших друзей и коллег из Els for Autism», — сказал Элс.

В 2015 году Эрни Элс и его жена Лизл, у которых сын болен аутизмом, основал в США благотворительный фонд Els for Autism. В конце августа прошлого года знаменитый гольфист был награжден Гуманитарной премией Хейсмана за 2017 год за деятельность уникального учебно-научного центра Els Center of Excellence, где в основу методики работы с аутистами в возрасте от 3 до 21 лет положено обучение гольфу. В Центре есть школы, спортивная зона и небольшое гольф-поле. Els Center находится в городке Джупитер во Флориде. Он был закрыт в преддверии урагана Ирма.

«Жаль, что Эрни не будет в этом году», — сказал директор KLM Open Даан Слотер. «Однако мы все понимаем его выбор и надеемся, что ущерб будет минимальным».

КСТАТИ. Многие звезды PGA Tour и LPGA имеют особняки и дома на побережье Флориды. С приближением урагана Ирма Тайгер Вудз, Рикки Фаулер, Джастин Томас,Мишель Ви, Брукс Кепка и Люк Дональд уехали на север в безопасные места. А вот легендарный Грэг Норман остался с своем доме в Джупитере и опубликовал пару видео о нашествии стихии.