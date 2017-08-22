ОЛИМПИЙСКОЕ ГОЛЬФ-ПОЛЕ НЕ ЗАРОСЛО!

20 августа прошлого года завершилась гольф-программа Олимпиады в Рио. Россиянка Мария Верчёнова произвела сенсацию: стала рекордсменкой Игр, пройдя финальный раунд за «–9». Что стало с гольф-ареной, на которой Мария установила рекорд, да еще с hole-in-one?

В отличие от большинства олимпийских объектов, 3600 пустых квартир в заколоченной олимпийской деревне, гольф-поле забвение, к счастью, не коснулось. Оно действует. Сразу после Игр его передали в введение Конфедерации гольфа Бразилии, а гендиректором клуба назначили 67-летнего Марсио Гальвао. «Было достаточно неделю не ухаживать за травой, чтобы навсегда потерять арену, которая стоила 20 миллионов долларов, – говорит он. – В ноябре агентство Франс-Пресс написало, что поле зарастает, на нем никого нет. Неправда. Народу, действительно, было тогда немного, но лунки работали… У нас есть 10-летний план, как не просто сохранить гольф-арену, но и обеспечить ее благополучие».

Сегодня олимпийская гольф-арена – маяк для 9202 зарегистрированных гольфистов Бразилии и ее 120 гольф-полей. Ежемесячно на поле играется 700 раундов. Гальвао намерен к концу года увеличить их число в два раза. Рост этот будет связан с туризмом и… школьниками. «Важно наладить партнерство между общественностью и частной школой, чтобы привести детей на поле», – убежден Гальвао.

Каждую субботу и воскресенье с 10:00 до полудня администрация клуба предлагает бесплатные уроки новичкам: как детям, так и взрослым. Затем они проходят 4 коротких лунки академического поля. Гальвао говорит, что эти гольф-клиники в настоящее время полностью забронированы, что является признаком широкого интереса бразильцев к игре.

Гольф-клуб думает о будущем бразильского гольфа и разработал программу выделения стипендий за счет корпоративных пожертвований. Это позволит охватить до 300 юниоров. Как и многие вещи в Рио, это распространенная концепция бартера — спонсировать членство юниоров в обмен на корпоративное членство на единственном в Рио публичном гольф-поле.

Сегодня грин-фи для иностранцев здесь около 150 долларов США, что является разумной ценой. Для бразильцев один раунд в выходные обходится примерно в 75 долларов США, а в будни – 50 долларов, что многовато, так как среднемесячная зарплата в стране составляет 678 долларов.

«Два года назад никто не верил, что гольф будет успешным на Играх. Никто не верил, что поле для гольфа не закроется, не зарастет, – говорит Марсио Гальвао. – Мы очень гордимся тем, наше поле сегодня открыто. Как и год назад!».