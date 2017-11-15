ПАТТОН КИЗЗЕРЕ: КАК РОБИН ГУД

У 31-летнего победителя OHL Classic at Mayakoba, что завершился 12 ноября в мексиканском гольф-клубе El Camaleon Mayakoba Golf Club под Мехико 36-луночным марафоном (из-за непогоды в субботу) – типичная судьба для «крепкого середнячка» Тура.

Паттон родился в городе Монтгомери, штат Алабама. Там начал играл в гольф, первенствовал на юниорских турнирах, входил в сборную Юго-Восточной Студенческой гольф-конференции, в 2003 году занял третье место на Открытом юниорском чемпионате США.

Его отец Макси играл в бейсбол за сборную Университета Алабамы. Самой большой мечтой Паттона было пройти раунд в одном флайте с отцом и Пэйном Стюартом, который был для него кумиром.

В 2008-м Паттон стал профи. До 2015-го он выступал в Web.com Tour – втором по значимости про- туре США (типа Челлендж-Тура в Европе), где выиграл в этот год два старта. И пройдя через мясорубки квалификационной школы, пробился в Главный тур, заработав $12,5 тысяч. Зато в следующем году на его счету было уже почти 1,5 миллион долларов. Он пять раз попал в ТОП-10 и по разу разделили 2-е и 4-е места, забравшись по итогам FedExCup на 82-е место.

В этом году Киззере (рост 196 см, вес 93 кг) заработал, включая мексиканский трофей (это первая победа в PGA Туре), и призовые за второе место на Safeway Open и пятое в «Зурих Классик», – $2,8 миллиона и – на данный момент – на 1-м месте в рейтинге FedExCup и четвертом – по призовым.

Паттон обожает свою жену Кари, а также рыбалку и охоту. В качестве оружия использует лук и стрелы. Будем его звать «Алабамский «Робин Гуд».