ПРАЗДНИК ПО ИМЕНИ «ГАРСИЯ»

28 октября победитель двух Masters – в американской Огасте и испанской Вальдерраме – Серхио Гарсия навестил основанную им Детскую Академию гольфа в PGA Catalunya Resort и дал открытый урок. Своими впечатлениями об этом событии поделился новоиспеченный корреспондент журнала Golf Digest (Россия) в Испании Наталья ЮРРИ.

«… Ура! Мне разрешили задать вопросы Серхио Гарсии наряду с маститыми журналистами из испанских ТВ. Хоть мой мобильный телефон не очень солидно выглядел на фоне их больших мохнатых микрофонов, но только на мои вопросы Серхио отвечал улыбаясь.

– Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок играл в гольф? – спросила я.

– Да, хотел бы, но если он будет заниматься другим видом спорта, то тоже ничего страшного. Футболом или теннисом. Главное, чтобы нравилось.

– С какого возраста детям лучше начинать заниматься гольфом?

— Все по-разному. Некоторые начинают играть совсем маленькими. Например, сегодня я видел мальчонку 2-х лет. Некоторые постарше. Важно, не в каком возрасте дети начинают, а чтобы они от гольфа получали удовольствие.

– Вы играете с Рафаэлем Надалем в теннис. А он играет с вами в гольф?

– Да (улыбается), мы играем вместе.

– Вы даете друг другу фору?

– Ну уж нет! У Надаля гандикап 2 или 3. Никакой форы.

– Как думаете: вы когда-нибудь станете капитаном сборной Европы на Ryder Cup?

– Возможно. Мне бы хотелось. Но это не мне решать.

– Возможно ли проведение в 2026 году Ryder Cup в Испании? Здесь, в PGA Golf Catalunya?

– Мне бы очень этого хотелось. (Задумчиво качает головой). Я постараюсь сделать все от меня зависящее.

Пообщавшись с журналистами, Гарсия опять ушел к детям. Показывать, рассказывать, учить.

Все от него просто в восторге! Каждый ребенок смог подписать кепочку, мячик, майку. Сфотографироваться по несколько раз. Обнять, поцеловать. При том, что в Академии около 50 детей. И каждый год еще приезжают дети-инвалиды. Серхио с каждым позанимался, каждому подсказал что-то. Моему сыну Эрику сказал, что при ударе надо отводить плечи назад. Самое интересное, что Серхио помнит в лицо не только некоторых детей с прошлого года, но и их имена!

Затем начался гольф на поле. Гарсия прошел 4 лунки. Первую он играл в фут-гольф с директором PGA Catalunia и своим братом. Ну, в футбол-гольфе, прямо скажем, Серхио не блистал. Но, выбив мяч из бункера, сам взял грабли и разровнял песок.

2-ю, пар 3, лунку он прошел с совсем маленькими – 6-летними детьми. Серхио смог сделать только пар, как и еще два мальчика. Конечно, он им очень помогал: «Клюшку левее, еще… Бей не сильно, грин быстрый».

На 3-й лунке, пар 4, его партнерами были девочки лет 10-ти. Первым же ударом Серхио перебил грин. Потом очень активно помогал девочкам искать мячи в кустах. Находил и быстренько переставлял в удобное положение.

4-ю лунку мастер прошел с мальчиками, в том числе и с моим Эриком. У мальчишек, конечно от волнения все мячи разлетелись по лесам. Пока они искали мячи, Серхио успевал еще фотографироваться с детьми, давать автографы и со всеми общаться. А на грине каждому опять подсказывал брейки…

Незаметно пролетели 4 с лишним часа работы с детьми на жарком солнце. Перед кучей камер, объективов. У Серхио не было ни то что усталости, напротив – он был счастлив. Его глаза просто светились. Было видно, что общение с детьми приносит ему большое удовольствие. Возможно, он представлял себе, как будет возиться со своим собственным ребенком…