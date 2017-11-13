РУКИ НЕ ДРОГНУЛИ, «ГИБРИД» НЕ ПОДВЕЛ

Друзья! Братья по клюшкам! Луночные снайперы!

Хочу напомнить, что отечественная летопись ПОПАДАНИЙ В ЛУНКУ ОДНИМ создается не взирая ни на что. Отбросьте ложное стеснение и сообщите о своем(их) подвиге(ах). Так, как сделал это Андрей Бутримов, член МГГК и Тура Десяти, когда позвонил совсем не по этой теме.

Под пытками-то выяснилось: 8 октября, на следующий день после Кубка Президента Казахстана в гольф-клубе «Нуртау» прошел не многолетний и традиционный матч «Алматы – Москва», а просто Клубный матч-плей с участием смешанных дуэтов – казахстанцев и россиян. Москвичи Бутримов с Сагындыком Ташеновым противостояли казахам – президенту «Нуртау» и заслуженному гольфисту Казахстана Серику Султангалиеву и Алексею Положенцеву.

Бутримов на 14-й лунке с паром 3 и дистанцией 175 метров нанес удар своим стареньким «гибридом» аккурат в лунку. Погода была нежаркая, но хорошая, соперники – чуткие и веселые. Игра после такой встряски у Андрея чутка сломалась. Завалив 18-ю лунку наш дуэт разделил третье-четвертное места. Но Бутримов был все-таки за меткость награжден бутылкой хорошего вина, которую ему преподнес президент Федерации гольфа страны Нуртай Абыкаевич Абыкаев.

Андрей Бутримов как свои пять пальцев знает и любит поле «Нуртау». Много лет назад Андрей вместе с покойным Драгутином Иличем, членом МГГК, спас сборную Москвы в матчевой встрече от разгрома в «сухую» (занятное словцо, правда?). Ребята в жуткую погоду – холод и дождь – вырвали 1,5 очка. Счет тогда был, кажется, 21,5:1,5.

Теперь имя Бутримова будет сверкать золотыми буквами на Cтене Cлавы гольф-клуба «Нуртау».