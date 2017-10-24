САМ ПРОВЕЛ. САМ ВЫИГРАЛ

14-й титул в Евротуре завоевал в минувшее воскресенье Серхио Гарсия, выиграв Andalucia Valderrama Masters, организованного Фондом Серхио Гарсии.

После Masters это первая победа 37-летнего испанца. Примечательно, что из 14 выигранных в Евротуре чемпионатов – 6-ть приходили в Испании. В 13 турнирах в Вальдерраме Гарсия, как профессионал, только один раз оказался за пределами 10 лучших. Восемь раз он попадал пятерку.

Финальный раунд Серхио провел блестяще, сделав 4 берди и сохранив спокойствие и самообладание. Особенно важным был берди на 17-й, когда испанец закатил мяч точь-в-точь как в плей-офф в Огасте. На один удар Серхио опередил голландца Йоста Люитена и заработал 333 333 евро. «Я хочу посвятить эту победу своей жене Анджеле и ребенку, который появится на свет в марте», — сказал Гарсия.

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Предлагаем вашему вниманию отрывок из статьи Хайме Диаса «Новый Серхио». Она опубликована в новом номере Golf Digest Россия (ноябрь-декабрь), который на днях выйдет из печати.

«Если обратиться к истории, то в современном гольфе есть лишь два игрока, которые сумели выиграть несколько турниров «Большого шлема», одержав первую победу в них в 37 лет или больше: Анхель Кабрера, который как раз в этом возрасте выиграл первый из двух своих мейджоров, и Марк О’Мира, победивший в двух мейджорах в 1998-м – тогда ему был 41 год. Бен Хоган, на счету которого девять побед в турнирах «Большого Шлема», выиграл первый в 34. Филу Микелсону было 33, когда он впервые победил в мейджоре, а всего у него пять побед. Виджей Сингх, Ник Прайс и Падрайг Харрингтон выиграли по три мейджора, но начали с 35 лет.

С другой стороны, во всех отношениях, кроме профессионального стажа, который насчитывает уже более двух десятков лет, Гарсия в свои 37 еще очень молод. Никаких травм, все еще находится в достаточной физической форме, чтобы играть на довольно высоком уровне в теннис (в том числе – со своим давним другом Рафаэлем Надалем) и футбол (время от времени присоединяясь к тренировкам команды третьего дивизиона из его родного города – СА Borriol, президентом которой он является). «Если со здоровьем все и дальше будет в порядке, – говорит он, – то я, наверное, смогу еще лет десять показывать хорошую игру».

Несмотря на невероятную для себя зрелость, которую Гарсия продемонстрировал во время Masters, он по-прежнему напоминает большого ребенка – обожает детей, без ума от животных, особенно от своего щенка шпица по кличке Медведь, без конца подшучивает над своими друзьями. Он до сих пор остается, как говорит его жена Анжела (свадьба состоялась в конце июля), «озорником».

«У него совершенно мальчишеский характер», – подтверждает Люк Доналд, который часто оказывался партнером Серхио в матчах Ryder Cup, в которых Гарсии – чей общий счет в Кубке на данный момент равен 18-9-5 – нужно набрать всего четыре очка, чтобы стать абсолютным мировым рекордсменом.

«Он постоянно отпускает шуточки, которые нам нравились, когда нам было лет по 12, наверное, – рассказывает Доналд. – Во время Кубка Райдера он мог в шесть утра начать прыгать на кровати и вопить: «Это Кубок Райдера, настала неделя Кубка Райдера!». Но за это качество его многие и любят». Ему вторит многолетний импресарио Европейского тура Чабби Чендлер: «В Серхио есть нечто – какая-то веселая энергия, – из-за которой ему всегда будет 19».

Именно столько и было на самом деле Гарсии, когда он рыдал в объятиях своей мамы после того, как сделал 89 ударов в первом раунде Open Championship 1999 года в Карнусти. Позже в том же году на World Match Play в Вентворсе Гарсия, разозлившись, вышвырнул свой ботинок, и еще пнул его ногой, когда менеджер принес его ему обратно. К тому времени, когда Серхио плюнул в кубок на грине 13-й лунки в Дорале в 2007-м, его светлый облик уже был сильно омрачен пренебрежительными высказываниями в адрес его главного противника Тайгера Вудза. Испанские журналисты в разговорах иногда коверкают прозвище Серхио, называя его не El Niño (ребенок) а «Muy Niño» (в вольном переводе: совсем ребенок).

«Он рос, осознавая, что он – чудо, ему очень многое было дано и очень многое прощалось, и это сделало его таким, какой он есть, – рассуждает Доналд, который отлично помнит ужин в 2010-м, во время которого Гарсия сказал, что хочет бросить гольф. – Когда дела пошли не так, как ему хотелось, он воспринял это иначе, чем другие. Он словно начал чувствовать себя жертвой обстоятельств. И временами вел себя совершенно по-детски. В каком-то смысле его способности не дали ему вовремя повзрослеть».

В историях о Гарсии его невероятный талант часто остается за кадром. В гольф его привел отец, Виктор, клубный про, когда мальчишке было всего три года. В 15 Серхио стал самым молодым гольфистом, выигравшим любительский чемпионат Европы. Менее чем два года спустя он победил в профессиональном турнире, Catalonian Open. В умении делать один точный удар за другим Гарсия был даже большим вундеркиндом, чем Тайгер Вудз.

«Мы познакомились в 1990-м, – вспоминает Гонсало Фернандес-Кастаньо. – Это был чемпионат Испании среди гольфистов 10 лет и меньше, всего девять лунок. Я помню, как сильно он выделялся на фоне остальных – насколько я помню, он обыграл всех ударов на девять. Он уже тогда играл в какую-то другую игру. По качеству ударов ему просто нет равных».

Хосе Мануэль Лара, двукратный победитель турниров Европейского тура, вспоминает какое-то мероприятие, во время которого Гарсия, тогда 15-летний, играл с Севе Баллестеросом, Хосе Марией Оласабалом и Мигелем Анхелом Хименесом. «Было совершенно очевидно, что он уже бьет по мячу лучше, чем остальные трое, – говорит Лара. – Они это знали, и Серхио тоже знал».

И этот талант никуда не делся. «Техника маха у Гарсии больше всего напоминает Бена Хогана, – говорит его бывший тренер Пит Коуэн. – То, как он использует плечи, чтобы усилить нисходящее давление на мяч – именно это и имеется в виду, когда говорят о сплющивании».

Кейт Сбарбаро из департамента по работе с игроками в TaylorMade считает, что Гарсия «делает удары невероятно легко и естественно, и из всех гольфистов, с которыми я когда-либо работал, под него проще всего подгонять инвентарь. Каждый год я просто отправлял в Испанию новые клюшки – драйверы, вуды, айроны, даже паттер и мяч – и почти всегда все это тут же шло в дело».

Из всех игроков, играющих инвентарем компании, среди которых сегодня Дастин Джонсон, Джейсон Дэй, Рори Макилрой и Хон Рам (о Вудзе упоминать не будем), по мнению Сбарбаро у Гарсии «самый плавный удар. Мяч всегда попадает точно на середину ударной поверхности. Вам это подтвердит любой, кто когда-нибудь оказывался с ним на рейндже, особенно молодые гольфисты. Каждый, кто впервые выходит с ним на поле, потом говорит: «Его мяч словно сносит струей воды»». (В начале октября стало известно о прекращении сотрудничества Гарсии с TaylorMade, но о том, кто станет его новым спонсором, пока ничего не известно. – Прим. пер.)…»