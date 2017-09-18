Свой дом на острове Маврикий

Мечтать, конечно, не вредно. Но когда речь заходит о таких мечтах, как собственный домик на берегу океана, возникают тысячи сомнений, которые эту мечту могут разрушить. Большинство не согласны расставаться с собственными желаниями, поэтому находят способы их воплощения.

Например, мечта о покупке собственного жилья в сердце тропического рая, которая вполне осуществима на острове Маврикий, именуемый во многих источниках и на полном основании «жемчужиной Индийского океана». Да, именно собственного, которое можно использовать, как душе угодно. В отличие от таких же привлекательных мест, как Мальдивы, Сейшелы или другие острова, обладающие приятным климатом, белоснежными пляжами, изумрудной водой и, конечно, той самой престижной недвижимостью, на Маврикии относительно недавно иностранные граждане получили редкую возможность приобретать жилую недвижимость в собственность.

На данный момент существуют три схемы приобретения недвижимости на Маврикии: IRS (Integrated Resort Scheme), RES (Real Estate Scheme) и PDS (Property Development Scheme). RES – самый доступный способ, но не такой привлекательный, как например, IRS. При этом все три схемы, при соблюдении определенных условий, дают право получения вида на жительство, статуса налогового резидента и доступ ко всей инфраструктуре курорта.

Вернемся же к мечтам. Дабы не углубляться в изучение различных нюансов и аббревиатур, нужен верный спутник и помощник в выборе подходящего дома и оформлении документов. Например, компания Stone Investment RUS, которая занимается продажей недвижимости на Маврикии и оказывает весь комплекс консультационных услуг вместе со своими французскими партнерами, может взять на себя все организаторские моменты. И не только организаторские. Купить клюшку большого труда не стоит, а вот начать выигрывать – это уже мастерство. Как опытный тренер, Stone Investment проведет вас по рынку элитной недвижимости и обеспечит поддержкой не только во время покупки дома мечты, но и после – в любой момент, когда это вам потребуется.

Возвращаясь к самим домам, стоит упомянуть об их расположении. В разных частях острова можно найти подходящую атмосферу, ритм жизни и гольф-поле по вкусу.

Север Маврикия является наиболее населенной областью острова. Естественно, люди, рассматривающие приобретение недвижимости именно в этих местах, по большей части энергичные бизнесмены, для которых важен доступ ко всей городской инфраструктуре. Поэтому жилые комплексы, такие, как, например, Bel Air, Benares, Savanah или KI Residences, идеально подойдут тем, кто планирует проводить значительную часть времени на Маврикии. Увлеченных гольфом в этом регионе ждут как минимум три гольф-арены.

Возле города Балаклава – 9-луночное поле Meritinm Golf Cours c паром 29. Уютный «парклэнд» в тропическом саду – идеальное место для игроков любого уровня, отработки короткой игры и проведения состязаний всей семьей.

На северо-востоке острова разместилось первое на Маврикии чемпионское поле мирового класса – Legend Golf Course. Оно принадлежит сети отелей Constance Hotels. Поле отрылось в январе 1994 года и стало местом проведения турнира «Джонни Уокер Классик», а с декабря 2009 года – Европейского Seniors Тура. У каждой лунки «Легенды», лежащей внутри тропического леса, есть своя изюминка, что и делает это поле популярным у игроков со всего мира. Если вы не готовы к полноценному 18-луночному раунду, рядом с «Легендой» есть интересная «девятка» Saint Geran Golf Course. Ее автор – легендарный гольфист Гэри Плейер. Поле расположено между Индийским океаном и лагуной Belle Mare и отлично тестирует вашу технику ударов как на грине, так и вокруг него.

Запад Маврикия известен как регион Tamarin & Riviere Noire. Здесь устойчивый жаркий климат. Однако это нисколько не мешает насладиться любимой игрой. Не сложное, комфортное поле гольф-клуба впечатляет панорамными видами на море с одной стороны и гору Ле Морн – с другой. Этой же горой можно любоваться почти на всех фервеях и гринах Tamarina Golf Estate. 18-луночное поле рядом с деревней Тамарин было сооружено в горной местности на 206 гектарах «африканской саванны». Здесь есть спуски и подъемы, пропасти, ручейки и захватывающий вид на Ле Морн и залив Тамарин. Гольф-клуб расположен всего в 16 минутах езды от эксклюзивных вилл Marguery Exclusive Villas. Чуть дальше – La Balise Marina. Это не только жилой комплекс на самом берегу океана, но и единственная на острове марина с полной яхтенной инфраструктурой в глубине естественной гавани на пересечении с устьем реки Riviere Noire.

Самая развитая гольф-инфраструктура – семь гольф-полей – на востоке Маврикия. К примеру, местечко Beau Champ – Grand River South East. Здесь на материковой части острова расположился жилой комплекс Anahita, а на маленьком островке поблизости – отдельный комплекс Four Seasons. Знаменитый южноафриканский гольфист Эрни Элс спроектировал для Four Seasons живописное чемпионское гольф-поле Anahita. Его несколько лунок выходят прямо к океану и потрясают видами голубого простора. В гольф-клубе есть современная академия гольфа, где можно начать с нуля и уже через 3-5 уроков выйти на поле. За небольшим заливом виден остров Ile aux Cerfs. Он и дал имя новому гольф-клубу Ile aux Cerfs. Эту гольф-арену – одну из лучших не только на Маврикии, но и в мире – построил знаменитый немецкий гольфист Бернхард Лангер. На 38 гектарах Лангер разместил 18 лунок по берегам 9 озер. С каждой лунки открывается вид на океан. Гольф-клуб Ile aux Cerfs – «младший брат» другого островного гольф-поля Лангера – Touessrok. Оно находится поблизости и потрясает своей природой и архитектурой не меньше, чем Ile aux Cerfs. Любителям гольфа представляется редкая возможность за один день сыграть сразу на двух гольф-островах.

В комплексе Anahita, расположившемся на территории 213 гектаров с 4-мя милями собственной береговой линии и самой большой на Маврикии океанской лагуной, уже продано более 200 объектов. Недавно началась застройка территории, где расположатся самые дорогие на Маврикии виллы (от 10 миллионов евро) комплекса Les Deneures – Anahita. Архитектурный стиль разработал известный французский дизайнер Жан-Мишель Вильмотт. Дизайн каждой виллы уникален. Все виллы расположены на участках морского побережья площадью от 3204 до 5118 кв.м. с прямым видом на лагуну и остров Ile aux Cerfs.

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СДАЧА В АРЕНДУ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

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