«СВОЙ» ПАРЕНЬ: ПЭТ ПЕРЕС

Журнал Golf Digest Россия на своем сайте www.golfdigest.ru открыл рубрику: «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». В ней – заметки о победителях PGA Tour, Евротура, LPGA и других туров, и, конечно же, Чемпионатов, Первенства и Кубка России, а также самых значимых клубных и корпоративных турнирах в нашей стране.

Сегодня – новая история. О победителе CIMB Classic в Куала-Лампуре, второго турнира PGA Tour в календаре сезона 2018 года.



В отличии от Брендана Стила, победителя №1, у Пэта ПЕРЕСА нет затесавшихся в артистическую богему родственников. 41-летний Перес – американец с мексиканскими корнями – из пролетариев. Его отец выше гольф-стартера не поднялся. А вот сына, 15 лет играющего в Туре, обожают, как Джона Дэли, малоимущие американские любители гольфа. В числе закадычных корешей Пэта – звезды Голливуда, американского футбола, бейсбола, байкеры и поп-музыканты.

Популярность Переса – в совокупности качеств. Спортивный талант принес ему 22 миллиона призовых с 2001 года в PGA Tour. Его стойкость – Пэт выиграл всего три турнира, но сумел зубами удержаться в Туре. Харизма Пета – чего стоит хотя бы грива хиппаря или коллекция спортивных кроссовок.

Патлатость и харизму отметил знаменитый комик и помешанный на гольфе Билл Мюррей. Он убедил Переса стать лицом компании «Уильям Мюррей Гольф», производящей гольф-одежду с эмблемой в виде гольфиста, выбрасывающего клюшку – точь-в-точь Перес и Мюррей во гневе.

Тринадцать месяцев назад у Пэта Переса был один титул чемпиона PGA (в 2009 году, турнир Bob Hope Classic), одна операция на левом плече (семь месяцев восстановления) , чип на другом плече, отвращение к здоровым привычкам и около сотни сомнений в голове.

После круиза в Малайзию на CIMB Classic, Перес вернулся «ветераном» тура, которого рано отправлять на пенсию. Победа в Азии 15 октября 2017 года – это избавление от сомнений, комплексов и рефлексии. Возврат к гольфу, от которого кайф.

До этого у Пэта было четыре любимых занятия – есть, пить, курить и ругаться. Последнее, возможно, его наименее любимое занятие. Перес очень легко сошелся бы с Беном Хоганом, Томми Болтом и Ллойдом Мангрумом. Но он играет в эпоху молодых «пикирующих т бомбардировщиков», как Джастин Томас и Ксандр Шауфеле.Один в PGA Tour – Игрок Года, а другой – Новичок Года. И этим ребятам он врезал по полной на поле в Куала-Лумпуре. Джастин Томас занял 17-е место, а Шауфеле разделил 3-е.

Сам Перес потрясен тем, что он совершил, уйдя в 4-м раунде в безопасный отрыв и заполучив свой третий титул в карьере. Второй был OHL Classic в Маякобе (Мексика) менее года назад. А вот между первой и второй победой было 7 лет и 182 старта. Ожидание № 3 – 24 турнира.

«Это были замечательные 12 месяцев. Две победы, семь в топ-10 в 27 стартах, прыжок с 330 места на 20-е в мировом рейтинге. И пока первое место в Кубке FedEx».

После 27 берди в восресенье Перес в половине восьмого вечера спросил репортера Golf Chennal » и бывшего игрока тура Аррона Оберхолсера: знает ли он счет футбольного матча в Сан-Диего? К этому времени он был впереди на шесть ударов и просто доигрывал.

Перес подготовился к новому сезону в своей неповторимой манере: «Я, ничего не делал. Я смотрел Кубок Президентов, и я много пил на этой неделе и много ел, и клюшками бил, но не часто… Я действительно не знал, чего ожидать, когда приеду сюда, – сказал он. – У меня была боль в плече от сна в самолете, были проблемы со спиной. А тут я не мог спать и думал, что болен и все такое. Но… на меня никто и ничто не давило. Только болячки и жара. В эту жару мне не очень хотелось ноги протянуть…». Пэт и с этим справился…

Пять лет назад он встретил 28-летнюю Эшли. Через два года они поженились в ночь на Новый год. Она уволила директора Пэта и сама взялась за дела мужа. При этом не стараясь его наставить на путь истинный – Перес не жил для игры в гольф даже на столько, на сколько он любит гольф. Но у него благодаря Эшли и удачам появились другие приоритеты.

«Я не буду опережать себя, я не буду смотреть в прошлое. Я все еще не собираюсь вкалывать как проклятый. Я по-прежнему буду наслаждаться вином и плохой диетой. У меня есть друзья, и я не собираюсь ничего менять». В этом весь Перес. Правда, немного другой. С улыбкой победителя.