СОЮЗ HOLE-IN-ONЦЕВ: А КАК С ЭТИМ В США?

Мы, конечно, не Америка. Но, думаю, будет любопытно узнать, что:

– В год в США фиксируется около 450 миллионов гольф-раундов. На каждые 3500 раундов приходится один HIO.

– В год американцы делают в среднем 128 тысяч HIO.

– Средний гандикап холинванца – 14. 57% HIO приходится на игроков с гандикапом 10-19

– 1-2% гольфистов делают HIO каждый год.

– 40% лунок поражены 7,8 и 9 айронами, 45% – мячами Titleist.

– 60% HIO сделали гольфисты в возрасте 50 лет и старше.

– Из всех холинванцев США 14% — женщины.

– Самая забиваемая дистанция для HIO – 134 метра.

– 67 миллионов к 1. Таков шанс сделать два HIO за раунд.

Ждем от Вас информацию о Ваших снайперских ударах. Попутно начинаем ФИКСИРОВАТЬ «АЛЬБАТРОСЫ».

Пишите на gogolev@acmgroup.info