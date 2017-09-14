СОЮЗ HOLE-IN-ONЦЕВ: ЗОЛОТОЙ ДУПЛЕТ МАЛАЕВА

Заносим в летопись:

Игорь МАЛАЕВ, 50 лет, Нижний Новгород. Член Тура 10.

27 февраля 2017 года на 3-м этапе Тура Десяти в Абу -Даби в Yas Links Golf Club на лунке 13. Клюшка ведж 52 градуса, мяч Titleist РroV1.

«Это был последний день турнира. Финальный флайт. Я лидирую, но соперники — Армен Мовсесян и Александр Бочаров — еще надеются на чудо. И вот оно! Удар- супер. Приземляю мяч в метре за флагом и бэкспин в лунку. Все как в телевизоре. Погода — ливень с первой лунки, холодно.

В итоге — победа на этапе в двух зачетах и приз за HIO- драйвер PGX».

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