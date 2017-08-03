С ПАТТЕРОМ – НА ЛУНКИ!

Первый в истории ACMG Media Group турнир по офисному гольфу – #1ACMGOfficeGolfCup2017 – прошел 1 августа в офисе компании, что в Столярном переулке. Из 40 сотрудников, взявших в руки клюшки-паттеры, только два или три человека имели представления о том, для чего нужна именно эта клюшка. Но не они, а абсолютные новички заняли первые шесть мест. А выиграла состязания Ксения Лилишенцева. Она сделала на 6 гольф-дорожках всего 10 ударов, три из которых – hole-in-one. Везение? Да. А еще выдержка, координация и глазомер!

Второе место с 12 ударами – у Алины Жуковой, третье (13) – у Татьяны Иванниковой. Места с 4-го по 6-е распределились так: Ольга Алещенко, Филипп Пахомов и Карина Осипова. Все трое пробились на пьедестал через плей-офф, где претендентов, которые набрали по 14 ударов, было пятеро…

Инициатором проведения турнира #1ACMGOfficeGolfCup2017 стал президент ACMG Александр Федотов. Давний поклонник гольфа и член столичных гольф-клубов, он предложил 1 августа совместить презентацию журнала Golf Digest Россия с лекцией об истории гольфа, его правилах и традициях, а потом – от теории перейти к практике, то бишь посостязаться.

Вместе с главным редактором журнала Федором Гоголевым, который приоткрыл сотрудникам ACMG тайны гольфа, Федотов устроил короткий мастер-класс по технике ударов паттером. Урок хоть и был коротким, но весьма полезным. Народ уже после первой лунки стал более-менее уверенно отправлять мячи в сторону совсем даже непростых лунок.

Клюшки и гольф-дорожки для турнира предоставил столичный гольф-клуб «Тайгер» – спасибо его сотруднику и судье по гольфу Руслану Реу. Все лунки оказались весьма коварными. На них были препятствия как на настоящем поле – «бункеры», «озера» и «речки». Выбить точно мяч из этих углублений оказалось очень непросто, и организаторы пожалели игроков, позволив им без штрафных ударов просто выносить мячи на ровное место.

Упрощенной была и процедура подсчета и записи результатов в игровые карточки участников. На всех лунках были расставлены судьи-маркеры, которые считали удары и подсказывали гольфистам, как правильно ввести мяч в игру. Уже после первого hole-in-one, который, естественно, сопровождали радостные возгласы и аплодисменты, напряжение на дорожках спало, игра пошла в удовольствие, даже если лунку так и не удавалось покорить.

К подобным метаморфозам, когда новичок превращается в азартного гольфиста, сотрудники журнала Golf Digest Россия привыкли. Журнал 17 лет назад начал пропагандировать офисный гольф, а турниры устраивать не только в офисах, но и в картинных галереях, ресторанах, библиотеках, спортзалах, на крышах зданий. Несколько лет подряд Александр Федотов проводил очень популярные турниры по офис-гольфу для архитекторов и дизайнеров. К «Архитектурной премии» Федотова журнал имел тоже самое непосредственное отношение – в части освещения и проведения.

«Как жаль, что все так быстро закончилось, – призналась одна из участниц турнира. – Давайте еще устроим, и чтобы раунд был не 6 лунок, а 18-ть!» Конечно! Можно и чемпионат ACMG по офис-гольфу провести. Ну а пока… шестерка призеров получила не только награды, но возможность вскоре под началом президента ACMG Александра Федотова и Федора Гоголева преодолеть с клюшками 9 лунок настоящего гольф-поля. Двумя флайтами, по-взрослому.