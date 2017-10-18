ТАЙГЕРУ ВУДЗУ ВСЕ МОЖНО!

Нет, речь не о вседозволенности. А о том, что врачи разрешили Вудзу тренироваться и играть без ограничений. 14-кратный победитель мейджоров на своей страничке в Твиттере разместил поддтверждение этому – он бьет драйвером.

Бессменный агент Тайгера Марк Штейнберг сказал GolfChannel.com, что Вудз встретился на прошлой неделе с доктором, который делал ему операцию на спине 19 апреля. «Он сегодня не испытывает никаких болей в этой области. Поэтому ему разрешено играть в гольф».

Тайгер принял эту новость с энтузиазмом, но в тренировках намерен проявлять осторожность. Тестировать себя и свое самочувствие он начал 31 августа – постучал сэндом. 7 октября – попробовал легкие питчи 7-м айроном. И вот 15 октября – полный свинг драйвером.

Будем надеяться, что Вудз вернется в Тур. Ясно, что на высокие места ему рассчитывать скорости не приходится – надо втянуться, обрести прежнюю форму. А потом? Зная Тайгера и его характер, плюс статус Великого и Ужасного на протяжении почти двадцати лет, он лучше бросит выступать, чем будет довольствоваться ролью «середнячка». По принципу: «Всё или ничего!».