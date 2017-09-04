ТЕХАС: ЛУНКИ ПОД ВОДОЙ

Ураган Харви нанес колоссальный урон гольф-клубам на юге Хьюстона, но не сломил людей. Об этом – заметки одного из самых авторитетных журналистов Golf Digest Тима РОЗАФОРТЕ.

«Такого потопа Америка 500 лет не видела, — сказала Робин Бурк, вице-президент Champions Golf Club. – Что нас ждет, будет зависеть от того, как долго вода остается над полем».

Для справки: на 500 квадратных милях Большого Хьюстона находятся 150 гольф-клубов. В основном они построены возле ручьев и рукавов рек. Подавляющее большинство клубов остались невредимыми. Среди тех, что сильно пострадал, – муниципальное гольф-поле Gus Wortham Park, которое Ассоциация гольфа Хьюстона ремонтировала. Пять лунок были покрыты новой травой. Они теперь под водой. Как и Lakeside Country Club.

В Порт-Аранзасе, к югу от того места, где начался шторм, ураган со скоростью 120 миль в час сдул двухэтажный бар в Palmilla Beach Resort & Golf Club. Никто не пострадал…

В понедельник в списке приоритетных забот жены знаменитого Джеки Бурка было не восстановление двух полей Champions Golf Club , а спасение членов клуба, чьи дома стоят вдоль берегов Кипарис-Крик, который превратилась полноводную реку. Некоторых членов эвакуировали на каяках и каноэ.

Из тех, кого разгул стихии коснулся напрямую – Патрик Рид, который в числе ста лучших гольфистов разыгрывает призовые FedEx Cup. Он рассказал о том, что на заднем дворе его дома в Вудленде – это место в пригороде Хьюстона – 3-3,5 метра воды. А несколько домов его соседей полностью затоплены.

Джоннатану Вегасу повезло чуть больше. (Вегас разделил третье место с Хоном Рамом на Northern Trust, заняв 10-е место в рейтинге Кубка FedEx). Когда пришел ураган, в его доме, что в четырех милях от дома Рида, были мать, жена и дети. Было много еды и большой запас продуктов.

Крис Строуд, который произвел сенсацию на Чемпионате PGA, также живет к северу от Хьюстона. Двадцать членов его семьи и близких друзей спрятались от стихии в минувшие выходные в его доме, который оснащен автономным генератором и где всегда большой запас продуктов. Народ устроил нечто вроде ураганной вечеринки, пока полиция не появилась у двери с предупреждением, что, хотя эвакуации не являются обязательными, но стоит опасаться прорыва водохранилища.

В воскресенье близкий друг Строуда, бывшим военно-морской офицер, связался с Крисом и сказал, что хотел бы помочь пожилым людям эвакуироваться из окрестностей. Он взял грузовик Строуда и стал вывозить людей из затопленных домов на север.

Стив Тиммс, президент и исполнительный директор Ассоциации гольфа Хьюстона, посетил гольф-клуб Хьюстона, где весной проходит Shell Houston Open. Он отправил по электронной почте фотографии 1-й и 18-й лунок. В нормальное время они разделены озером. Теперь это один огромный водоем.

«Весь ущерб еще предстоит увидеть», — сказал Тиммс. – Чем дольше вода будет на поле, тем больше ила на нем останется». Понятно, что Тиммс уже обеспокоен тем, что эта трагедия может отразиться на подписании контракта с титульным спонсором будущего Houston Open.

Тиммс стал свидетелем того, как эвакуировалось оборудования мужской и женской команды Университета Хьюстона, у которых здесь главный центр подготовки. Тренер Джонатан Дизмаке присоединился к тренеру женской команды Джероду Чадуэлу (мужу Стейси Льюис), чтобы спасти шесть бегов с клюшками и два компьютера TrackMan, которые хранились в здании Golf Club of Houston. За тот час, что не было грозы и молний, они успели на трех байдарках и двух надувных матрацах совершить бросок за имуществом на 100 тысяч долларов.

«Каякинг с клюшками – отличная идея, — сказал Дизмаке. – Но возить их так ужасно трудно. Но нам повезло – мы спасали TrackMan, а не человеческие жизни»…