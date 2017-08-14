ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

12 августа лидеры Чемпионата России Владимир Осипов и Софья Анохина стали его победителями. Как начали они на первых местах, так на них и закончили.

Осипов теперь рекордсмен по числу побед на Чемпионате – пять! У Анохиной это первое «золото» на едином для любителей и профи национальном чемпионате. Плюс три – Открытых среди любителей.

У Осипова быв отрыв в 9 ударов, но играл Владимир очень собранно, имея после первой 9-ки – -3. На второй он чуть сбавил, сделал три богги, но завершил турнир эффектным берди на 18-й лунке. Общий итог – пар, что можно признать хорошим счетом на сложном Линксе.

Второе место занял Андрей Павлов. Он записал в свой актив 5 берди и двойной богги на 14-й. Андрей еще три года назад был лидером, туровым про. Но… жизнь заставила обрасти учениками и поступить на гольф-службу. И надо отдать должное таланту и мастерству Андрея – на финальный раунд он приехал, дав вечером и накануне утром несколько уроков в Форест Хиллсе, где он гольф-директор.

Третье место сенсационно занял Дмитрий Матешин – -1 в финальном раунде и +10 по сумме. Благодаря помощи родителей, Дима вот уже 8 месяцев тренируется в Испании у известного игрока и победителя US Open 2005 года Майкла Кэмпбелла. Прогресс у Матешина на лицо. Обидный трипл богги на 4-й лунке и +2 в раунде не позволили Артемию Яловенко продняться на пьедестал.

У женщин главной событием финала была дуэль Анохина – Гусева. Софья после трех дней вела 4 удара. После богги на первой лунке уже на второй дала понять, что это было лишь стартовое волнение. Берди, а потом еще два. Первая девятка – -2. У Гусевой, был только один берди и два богги – на 3-й и 8-й лунах. Так что теперь отрыв Анохиной вырос до 7 ударов. И их она не растеряла, заработав на второй девятке два берди и дабл богги. Так и закончила турнир с общим замечательным счетом – -1.

У 14-летней Гусевой, так же как и Анохина, воспитанницы Дмитрия Захарова, вторая девятка получилась +2 (три богги и берди). Наталья, подустав, завершила чемпионат с общим +8 и заняла второе место, что очень неплохо для нашей лучшей юниорки. Третье место у Веры Маркевич.

Фото Валерия Воробьева