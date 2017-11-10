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«ШИПЫ» РОУЗА

10 Ноя / 2017

37-летний англичанин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в воскресенье, 5 ноября, выиграл Turkish Airlines Open. Дуплет – вторая победа подряд.

Неделей раньше Дастин Джонсон, имея после третьего раунда WGC-HSBC Champions в Шанхае отрыв от Роуза в 8(!) ударов, подарил победу англичанину, который в отличии от будущего зятя Уэйна Грецки, стиснул зубы и на них пропер на пьедестал. Роуз сравнить с раздолбаем мозг не повернется, чего не скажешь о Джонсоне. У Роуза есть «шипы» самолюбия,  есть стержень и воля. Если вспомнить апрель этого года и его дуэль с Серхио Гарсией на Masters, то, положа руку на сердце, согласитесь: и он мог облачить в зеленый пиджак, не сорви драйв на 18-й лунке плей-офф…

Пиджак забрал Серхио Гарсия, но Роуз не в обиде. У него уже есть титул чемпиона мейджора – U.S. Open 2013 года. Поэтому после осечки в Огасте англичанин впадать в хандру не собирался. «Встал к станку» – пошел на поправку к бывшему тренеру Тайгера Шону Фоули.

Роуза поджался в профи в 1998 год, в июле, когда был признан лучшим любителем The Open, разделив на нем 4-е место. Он заявил: «Надо быть последним идиотом, чтобы после этого не перейти в профессионалы». С тех пор Джастин побеждал 25 раз: 11 в Евротуре, 8 – в PGA, 2 – в ЮАР, по одной в Японии и Австралии.

Есть еще победа, о которой, не могли не вспомнить на той неделе в Турции. В Белеке на поле «Султан» Роуз выиграл Turkish Airlines World Golf Final в 2012 году. Тогда еще это был выставочный турнир с участием всего 8 игроков. Но каких! Тайгер Вудз, Рори Макилрой, Ли Вествуд, Хантер Мэхан, Чарль Шварцел, Мэтт Кучар и Вэбб Симсон. Впервые я тогда увидел звездах, играющих турнир в шортах, а не  брюках.

Роуз в полуфинале выиграл у Вудза (69 против 70), а затем с 6-тью минусами обошел своего соотечественника Вествуда (-5) и заработал $1.5 миллиона из 5,2 млн призового. Так что для Джастин «берег Турецкий» стал давно счастливый.

Счастлив он и в браке. Женился в 2006 году. Жена Кэйт –  в прошлом гимнастка. У четы Роузов сын Лео и дочь Шарлотта. Роузы создали в 2009 году Фонд помощи детям из малообепеченных семей во Флориде.

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BETHESDA, MD - JUNE 29: Justin Rose of England holds the trophy and poses with his wife Kate and children Charlotte and Leo after winning the Quicken Loans National at Congressional Country Club on June 29, 2014 in Bethesda, Maryland. (Photo by Rob Carr/Getty Images)

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