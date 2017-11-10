«ШИПЫ» РОУЗА

37-летний англичанин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в воскресенье, 5 ноября, выиграл Turkish Airlines Open. Дуплет – вторая победа подряд.

Неделей раньше Дастин Джонсон, имея после третьего раунда WGC-HSBC Champions в Шанхае отрыв от Роуза в 8(!) ударов, подарил победу англичанину, который в отличии от будущего зятя Уэйна Грецки, стиснул зубы и на них пропер на пьедестал. Роуз сравнить с раздолбаем мозг не повернется, чего не скажешь о Джонсоне. У Роуза есть «шипы» самолюбия, есть стержень и воля. Если вспомнить апрель этого года и его дуэль с Серхио Гарсией на Masters, то, положа руку на сердце, согласитесь: и он мог облачить в зеленый пиджак, не сорви драйв на 18-й лунке плей-офф…

Пиджак забрал Серхио Гарсия, но Роуз не в обиде. У него уже есть титул чемпиона мейджора – U.S. Open 2013 года. Поэтому после осечки в Огасте англичанин впадать в хандру не собирался. «Встал к станку» – пошел на поправку к бывшему тренеру Тайгера Шону Фоули.

Роуза поджался в профи в 1998 год, в июле, когда был признан лучшим любителем The Open, разделив на нем 4-е место. Он заявил: «Надо быть последним идиотом, чтобы после этого не перейти в профессионалы». С тех пор Джастин побеждал 25 раз: 11 в Евротуре, 8 – в PGA, 2 – в ЮАР, по одной в Японии и Австралии.

Есть еще победа, о которой, не могли не вспомнить на той неделе в Турции. В Белеке на поле «Султан» Роуз выиграл Turkish Airlines World Golf Final в 2012 году. Тогда еще это был выставочный турнир с участием всего 8 игроков. Но каких! Тайгер Вудз, Рори Макилрой, Ли Вествуд, Хантер Мэхан, Чарль Шварцел, Мэтт Кучар и Вэбб Симсон. Впервые я тогда увидел звездах, играющих турнир в шортах, а не брюках.

Роуз в полуфинале выиграл у Вудза (69 против 70), а затем с 6-тью минусами обошел своего соотечественника Вествуда (-5) и заработал $1.5 миллиона из 5,2 млн призового. Так что для Джастин «берег Турецкий» стал давно счастливый.

Счастлив он и в браке. Женился в 2006 году. Жена Кэйт – в прошлом гимнастка. У четы Роузов сын Лео и дочь Шарлотта. Роузы создали в 2009 году Фонд помощи детям из малообепеченных семей во Флориде.