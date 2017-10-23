КУБОК РАЙДЕРА НЕ ЗА ГОРАМИ

Ударили с башни

На прошлой неделе капитаны сборных Европы и США на будущем Кубке Райдера во Франции Томас Бьёрн и Джим Фьюрик были центре внимания СМИ. Они поужинали с президентом страны, а 17 октября превратили Эйфелеву башню в драйвинг-рейндж. Первым, кто отправил мячи с башни на Марсовое поле, был Арнолд Палмер. Капитан американской команды на Ryder Cup и семикратный победитель мейджоров бил драйвером 14 октября 1976 года.

Бьёрн и Фьюрик вооужились айронами из кубкового бэга Палмера, выразив тем самым дань уважения великому «Королю», который умер накануне Кубка Райдера в 2016-м Хейзелтине. В момент их синхронного удара был запущен отсчет времени до начала кубковых гольф-баталий в 2018-м.

Как известно, начиная с 1997 года, когда матч прошел в испанской Вальдеррамы, а капитаном был Севе Баллестерос, европейцы не проигрывают команде США в «родных стенах».

Вино от Ротшильдов

В третий раз семейная компания Baron Philippe de Rothschild стала партнером Ryder Cup Europe, а ее вино Mouton Cadet станет официальным вином Кубка Райдера 2018 года. До этого бренд был представлен на матчах в 2014 году (Gleneagles , Шотландия) и в 2016 году (Хазелтин, штат Миннесота).

Основанный в 1930 году бароном Филиппом де Ротшильдом Mouton Cadet является вином высшей категории из провинции Бордо. Сегодня Mouton Cadet продается в 150 странах мира. В Москве, к примеру, бутылка красного вина урожая 2015 года стоит 1850 рублей.

Говоря о партнерстве с Кубком Райдера, внук барона Филиппа – Серейс де Ротшильд сказал: «Мне очень приятно объявить о том, что в марте следующего года будет запущено специальное кюве, посвященное Кубку Райдера. Желание игроков соперничать на поле для гольфа идеально сочетается с нашими ценностями виноделов».

Кубок Райдера 2018 года станет 42-м в своей истории и пройдет на поле «Альбатрос» в Le Golf National под Версалем с 28 по 30 сентября 2018 года. Адрес Кубка Райдера 2022 года – Италия, Marco Simone Golf & Country Club под Римом. Интересно, какое вино здесь будет главным?