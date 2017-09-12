61! СТУДЕНТ-ЛЮБИТЕЛЬ ОБНОВИЛ РЕКОРД PEBBLE BEACH

То, что не удалось Бернахрду Лангеру и Мартину Каймеру, совершил их соотечественник, член мужской сборной Техасского Технологического университета по гольфу Харли Лонг, уроженец немецкого города Мангейма.

На Кубке Кармеля, престижном командном турнире Американской студенческой лиги, Харви во втором раунде установил новый рекорд знаменитого поля Pebble Beach Golf Links – 61 удар, -11. Прежний – 62 – принадлежал именитым профи Тому Кайту и Дэвиду Дювалу.

Фантастическая игра Лонга – один игл, 10 берди и один богги – позволили ему выйти в плей-офф против игрока Университета Оклахомы, уже на первой дополнительной лунке победить его и благодаря этому вывести свою сборную на второе место в Кубке.

В награду за достижение немецкий студент удостоился фирменного флажка на древки, и нескольких бесплатных раундов в специально оговоренные выходные дни. Об этом раунде Харви будет помнить всю свою жизнь. Еще бы…