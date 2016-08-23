Советский спорт. Мария Верченова: Я так не играла никогда в жизни!

В последний день олимпийского турнира по гольфу россиянка Мария Верченова показала абсолютно лучший результат среди всех участников Игр, как мужчин, так и женщин, пройдя поле за 62 удара, что позволило ей занять более чем респектабельное итоговое 16-е место. Корреспондент «Советского спорта» связался с единственной российской гольфисткой, выступавшей на Олимпиаде.

Чтобы было понятно, что произошло: Мария Верченова в последний день соревнований сыграла так, как не играл во все остальные дни ни один участник Олимпиады – ни в мужских соревнованиях, ни в женских. Россиянке теперь принадлежит рекорд поля и олимпийский рекорд прохождения одного раунда – показатель, который останется в истории.

Но соревнования по гольфу продолжаются четыре дня – и побеждает в них самый стабильный игрок. К сожалению, после не слишком удачных трех первых раундов Верченова потеряла шансы на медали. Тем не менее, общий итог ее выступления на Олимпиаде – безусловный позитив.

— Мария, вы сами от себя ожидали, что способны так играть? – вопрос российской гольфистке.

— Нет, не ожидала, — смеется Верченова. – На самом деле, я в последнее время играла хорошо. Но чтобы так хорошо, как сегодня – это было неожиданно. Прямо высший пилотаж получился.

— Это лучший раунд в вашей жизни?

— Да, это мой лучший раунд в жизни, и лучший раунд на этом поле среди мужчин и женщин. Рекорд поля.

— Вы сотворили сегодня еще одно чудо, cделав так называемый «хоул-ин-уан» — одну из лунок прошли за один удар, попав в цель со 140 метров. Что почувствовали в этот момент?

— А я не видела, как мяч попал в лунку! Там был уклон вниз, лунки не видно, и я только услышала, как люди стали хлопать. Но они же хлопают, когда кто-то просто хороший удар делает, когда мяч рядом с флагом приземляется. Так что первое ощущение – я просто обрадовалась, а о том, что это «хоул-ин-уан», я узнала, когда через несколько минут мне крикнули, что я забила мяч в лунку. Но вообще у меня вся игра сегодня складывалась здорово. Я до этого забила очень длинный удар, а после «хоул-ин-уана» мой кедди (помощник на поле – прим.ред.) сказал: главное теперь – оставайся спокойной и уравновешенной. Вроде бы игра пошла, но нельзя было поддаться эмоциям, важно было сохранить тот темп, с которым мы начали играть.

— За счет чего в последний день турнира удалось прибавить? Первые три раунда вам дались тяжеловато…

— Особенно первый раунд тяжелый получился. Много было тактических ошибок. Неправильный выбор клюшек, не справилась с ветром. Потом проанализировали статистику и поняли, что нужно больше атаковать первыми ударами на каждой лунке, бить как можно дальше, чтобы второй удар был короче. Грины (площадки вокруг флага – прим.ред.) очень жесткие, поэтому надо было играть короткими и высокими навесами, чтобы мяч останавливался быстрее. Когда поменяли тактику, стало получаться лучше.

— Такой раунд, как сегодня, доказывает, что вы на этой Олимпиаде были способны на многое. Какие ощущения сейчас преобладают – разочарование от того, что не удалось побороться за медали, или радость от выдающегося результата в последний день?

— Радость от сегодняшнего раунда. А насчет итога Олимпиады – тут мог выиграть любой, я уже говорила это раньше. В том числе и я. Как в женском теннисе выиграла пуэрториканка, которую почти никто не знает – так и у нас. Ключом к победе здесь была психология.

— Но выиграла турнир в итоге главный фаворит, кореянка Ин Би Пак, которую многие называют роботом.

— Это так. Кореянки уже который год доминируют в женском гольфе. Надеюсь, придет время, когда побеждать станут и другие. Мне кажется, мы их уже догоняем – более-менее начинаем понимать, как они готовятся к соревнованиям, что делают, какой у них менталитет…

— Такое впечатление, что чемпионка играла вообще без эмоций.

— Да, правда. Кореянки практически не улыбаются, не расстраиваются, если что-то не получается. Но не только они. Например, посмотрите на шведа Хенрика Стенсона, который выиграл в этом году «Бритиш Оупен» и был вторым на Олимпиаде. Он точно такой же! Я его видела здесь – это человек без эмоций, и в жизни, и на поле. И для результатов это очень важно. Да, зрители хотят видеть эмоции – когда игрок улыбается и прыгает от радости. Но тогда нужно уметь очень быстро отходить от этих эмоций. Как Тайгер Вудз, у которого было правило пяти шагов.

— Это как?

— После каждого удара, хорошего или нет, он делал пять шагов, останавливался и успокаивался. Но лучше, конечно, вообще не показывать никакие эмоции.

— Но вы ведь человек как раз эмоциональный, и в жизни, и в игре.

— Да, если посмотреть на меня по ходу игры – я все время улыбаюсь! Отрицательные эмоции стараюсь не показывать, а вот положительных много. У меня есть психолог, с которым мы как раз над этим работаем. Есть специалист по дыханию, француженка, с которой тоже занимаемся подобными нюансами игры. И я думаю, работа именно над этими аспектами помогут мне выиграть или в нынешнем, или в следующем году.

— Олимпиаду с каким настроением покидаете – удалось насладиться атмосферой?

— К сожалению, ни на какие соревнования не успела сходить. У нас пять часов в день только сама игра занимала, а еще тренировки. Время оставалось только для того, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующему дню. Но мы собираемся поехать на церемонию закрытия, я познакомилась с разными спортсменами, нашими и не нашими. Так что чувство Олимпиады, конечно, у меня есть. Это нечто совсем другое, не похожее на остальные турниры. Даже передать трудно эти ощущения.

— Гольф вернулся в олимпийскую программу после 112 лет отсутствия в ней. После того, как вы провели эту неделю в Рио, что думаете – останется гольф олимпийским видом спорта?

— Я слышала, что самое большое количество билетов здесь было распродано именно на гольф – и на мужской, и на женский турниры. Каждый день было огромное количество зрителей, трансляции шли по всему миру. Так что, я думаю, гольф останется в олимпийской программе. И это действительно часть Олимпиады. Когда я играла, то на поле чувствовалось – это не простой «мейджор» как Открытый чемпионат США или Великобритании. Это особенный турнир. И гольф Олимпиаде, на мой взгляд, очень подходит.

— Последний вопрос не очень серьезный – в СМИ много писали про крокодилов, морских свинок и сов на поле. Кого удалось увидеть своими глазами?

— Крокодилов и морскую свинку (смеется). К сожалению, обезьян на поле не видела, но многие выкладывали с ними фотографии. Разнообразные птицы вокруг, красивые, которых я нигде никогда не видела. А крокодилы спокойно вылезали погреться на солнышке прямо на поле – это факт.



Статистика

Гольф

Женщины

1. Ин Би Пак (Южная Корея) – 268 ударов

2. Лидия Ко (Новая Зеландия) – 273

3. Фен Шаньшань (Китай) – 274…

16. Мария Верченова (Россия) – 280.

Текст Андрей Симоненко

Источник: Советский спорт