С УТРОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Кубок Энергетиков – турнир знаковый. Желающих попасть на него всегда намного больше, чем может вместить гольф-поле за один раунд с общего старта.

Член правления «Интер РАО» Юрий Шаров в свое детище вкладывает всю свою энергично-гольфовую душу. Главным союзником и соратником выступает жена Шарова – Мария Вишнякова, влюбленная в гольф настолько, что несколько лет назад, будучи на седьмом месяце беременности, выиграла финал российского этапа BMW International Cup в Агаларове. Третий сподвижник, принявший самое деятельное участие в проведении VII Кубка Энергетиков – Саттар Миа, известный в гольф-кругах Москвы и Подмосковья как «Бенгальский Барс».

Кубок Энергетиков, который на сей раз прошел в Линксе 18 июня, объединяет ярких и талантливых представителей гольф-сообщества, топ-менеджеров энергетической отрасли и давних партнеров по любимой игре. Его организаторы из года в год вкладывают душу в это мероприятие, которое делают с друзьями и для друзей и каждый год для интереса и азарта проводят его в разных клубах. Несмотря на разгул стихии – проливной летний дождь с грозой и вечерний шторм, праздник состоялся, а его участники не расходились до позднего вечера. Героями турнира стали Николай Досталь, Владимир Грибов и Наталья Зарудная. Турнир прошел при участии марки «Парламент» — бренда успешных людей.