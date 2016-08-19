Марокко: Гольф в Агадире

В последние дни апреля российские гольфисты посетили Агадир – марокканский город с бесконечными пляжами, роскошными отелями и живописными гольф полями. Поездка состоялась при поддержке Национального офиса по туризму королевства Марокко (www.visitmorocco.com) и авиакомпании Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com).

Южное гольф-сердце Агадира

Перелет Royal Air Maroc из Москвы до Агадира длился почти 7 часов с технической остановкой в Касабланке на 40 минут. Буквально в 15-20 минутах от аэропорта в южной части города лежит настоящее гольф-сердце Агадира – четыре гольф поля от 9 до 36 лунок и россыпь уединенных в парковой тени отелей.

Пятизвездочный Tikida Golf Palace (www.tikidagolfpalace.com) располагается посреди 36-ти луночного поля Golf du Soleil.

В нескольких минутах езды от отеля находятся еще два поля – Golf Les Dunes и Golf de l’Ocean. Концептуально отель близок к традиционной марокканской гостинице – риаду: веранды большинства номеров выходят в зеленый внутренний дворик с бассейном. 54 номера – от 60 до 120 кв.м – выдержаны в строгом, но с элементами местного колорита стиле: классическая европейская мебель сочетается с арабскими арочными нишами, карнизами резного камня, лампами причудливой ковки.

В схожем стиле выдержано и просторное лобби отеля – барная стойка и камин соседствуют с удивительными марокканскими скульптурами из дерева и ориенталистскими полотнами. Помимо гольфа, стоимость которого гибко варьируется для проживающих в отеле, Tikida Golf Palace предлагает гостям небольшой, но уютный SPA с традиционным хамом и гидромассажным бассейном. Скромный завтрак «шведский стол» компенсируется изысканными блюдами ужина a la carte. Трансфер от камерного отеля до шумного океана или многолюдного центра города занимает 10-15 минут.

Само поле Golf du Soleil (www.golfdusoleil.com) состоит из трех курсов, а также включает три паттинг грина, питчинг грин и драйвинг рейндж с тремя бункерами. 18-луночный Tikida Course был не так давно обновлен. Утопающий в эвкалиптовой растительности, он окаймляет отель и, по словам распорядителей, мотивирует игроков задействовать все имеющиеся клюшки, чтобы преодолеть хитроумные препятствия, в том числе три водные преграды.

Два 9-луночных курса объединены в Championship Course – в свое время здесь проходили такие турниры, как Ladies European Tour, Challenge Tour и EPD Tour. Возможно, чуть жесткие фервеи компенсируются хорошей скорости гринами. В целом, курс оставляет приятное впечатление – особенно, если играть его в качестве разминочного, после длительного перерыва. К тому же, курс передает специфическую атмосферу Марокко – пальмы, изгибистые сухие деревья с алыми цветами, вид на Атласские горы и характерный четырехгранный минарет.

По соседству с Golf du Soleil – поля разделяет всего лишь стена – расположено поле Golf Les Dunes (golflesdunesagadir.com), принадлежащее Club Med. Несмотря на столь близкое соседство, поля поразительным образом контрастируют друг с другом. Если Golf du Soleil демонстрирует африканский характер, то Golf Les Dunes окружает игрока европейской прохладой лиственных деревьев и насыщенной зеленью фервеев.

Поле архитектора Габелла Робинсона (Gabell Robinson) включает 3 курса по 9 лунок. Golf Les Dunes оставляет впечатление приятного, что называется, friendly поля. В то же время путь то к одной, то к другой лунке оказывается замысловатым: непростой волнистый грин на 6-й лунке курса Tamaris, приличное возвышение 8-й лунки курса Eucalyptus и глубокие по три-четыре штуки бункеры по периметру заветного грина. Иными словами, при всей дружелюбности, поле явно располагает к интеллектуальной игре.

Во многом схоже с Golf Les Dunes поле Golf de l’Ocean (www.golfdelocean.com). Те же 27 лунок (три курса по 9), четыре водных преграды, столь же ухоженные и приятные фервеи и столь же приятное впечатление от игры. Спроектированное Белтом Колинсом (Belt Colins), поле несколько короче, чем Golf Les Dunes (8936м против 9420м), однако больше передает местный колорит и открывает вид на город и горы Атласа. Здесь следует быть внимательным при подсчете очков – гандикап лунки на Golf de l’Ocean рассчитывается в зависимости от того, какие два курса выбирает игрок. Так, гандикап первой лунки (пар 4) курса Desert будет 4, если вторым курсом играется Garden, и 3, если вторым курсом выбран Dunes.

Несмотря на название, поле расположено не на берегу океана, а вблизи от одной из двух протекающих через Агадир рек – реки Сус. Поле относится к большому комплексу Atlantic Palace (www.atlanticpalace.com). Основная часть комплекса – отель, казино, ночной клуб, SPA и институт талассотерапии – расположены на второй линии курортной части Агадира. Отель более чем на 300 номеров располагает подогреваемым бассейном площадью 2000 кв.м и собственным пляжем в 300 метрах, 4 теннисными кортами с грунтовым покрытием, 7 ресторанами и барами, а также несколькими салонами, выполненными с поистине марокканской роскошью. В одном из салонов, к примеру, можно увидеть расписные деревянные потолки, которые по красоте и изяществу могут поспорить со сводами Дворца Бахия в Марракеше.

Royal Golf Club Agadir (www.royalgolfagadir.com) – старейший, основанный в 1952 году, гольф-клуб Агадира – находится чуть в стороне от предыдущих полей. Утопающее в зелени эвкалиптов, пальм, кипарисов и пестроте красочных цветов, поле 9-ти лунок (пар 36) предлагает не самую простую игру. Здесь нет водных преград (единственный искусственный водоем расположен в зарослях и на приличном удалении от фервеев, выполняя скорее декоративную функцию), но из-за особенностей дренажа после полива на поле то здесь, то там неожиданно обнаруживаются лужицы застоявшейся воды. Стоит быть готовым к тому, чтобы использовать правило «25.1» о случайной воде. На 2, 3, 4 и 9 лунках игроку придется удвоить концентрацию – шум проносящихся за оградой машин и бричек, запряженных мулами, не дает забыть, что это все-таки городское поле. Здесь не особо приветствуют использование каров, зато услуги кедди обходятся дешевле, чем в других клубах.

После семичасового перелета с короткой остановкой в аэропорту Касабланки, российские спортсмены приземлились в Агадире. Буквально в 15-20 минутах от аэропорта в южной части города лежит гольф-сердце Агадира – четыре гольф поля и множество пятизвездочных отелей, с которых и началось наше знакомство с этой загадочной и удивительной страной.

Поездка была организована при поддержке Национального офиса по туризму королевства Марокко (www.visitmorocco.com) и авиакомпании Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com).

Вслед за полями Golf du Soleil, Golf Les Dunes, Golf de l’Ocean и Royal Golf Club Agadir, расположенными на юге Агадира, переместимся на север к побережью Атлантического океана.

На север, на восток и вдоль побережьяЕсли поле Royal Golf Club можно рассматривать как разминочное, тренировочное, то поле Tazegzout Golf Course (tazegzout.com) – это настоящий вызов как для любителя, так и для профессионала. 18-луночное поле авторства Кайла Филлипса (Kylle Phillips) открылось в октябре 2014 года. Через два года, в 2018, здесь планируется открытие еще 9 лунок. Поле расположено в 15 км к северу от города в живописном регионе Taghazout Bay. Возвышаясь на 80 м над уровнем моря, поле открывает превосходный вид и на Атлантический океан, и на Атласские горы. Каменистые рафы и жесткие фервеи перемежаются зарослями аргановых деревьев – своеобразного символа Марокко, на ветви которого любят взбираться козы и чьи плоды являются источником драгоценного арганового масла. Пожалуй, именно это поле производит впечатление, как будто оно было здесь всегда.

Сложно не согласиться с архитектором Tazegzout Golf Course: при всем многообразии длинных, средних и коротких лунок напряжение и азарт возрастают с преодолением каждой из них; а финальные лунки над скалистыми ущельями, возможно, являются самыми вызывающими и манящими из тех, что можно сегодня сыграть в мире. На поле официально допускаются мужчины и женщины с гандикапом 36, но по общему впечатлению особое удовольствие от него получит игрок-профессионал или тот, чей гандикап близок к нулю.

Впрочем, даже если само поле не ответит игроку взаимностью с первого раза, просторный и элегантный ClubHouse позволяет насладиться панорамным видом на океан и прекрасной европейской кухней. В паре минут ходьбы от Tazegzout Golf протянулось здание пятизвездочного Hyatt Place Taghazout Bay (taghazoutbay.place.hyatt.com). Отель предлагает 152 номера от 32 кв.м светлого классического оформления, SPA с программами от Nectarome и Cinq Mondes, просторные бассейны, а также отличный Wi-Fi, без проблем покрывающий внутреннюю и внешнюю территории. Завтраки и ужины организованы по модели «шведский стол». Для детей – немаловажный момент для семейных гольф-пар – в дневное время работает Kid’s Club. Ежедневно до океана и центра города организуется бесплатный трансфер. Если Hyatt Place Taghazout Bay позиционируется и как гольф-отель, и как отель для любителей серфинга, то находящийся поблизости Sol House Taghazout Bay – Surf полностью ориентирован на последних. Открывшийся несколько месяцев назад в непосредственной близости от океана, эко-отель расположился на территории более чем 5 гектар. Архитектурно это место не похоже ни на традиционные марокканские жилища, ни на стандартизированные курортные отели-лайнеры. Бунгало с одной или двумя спальнями и гамаками на террасах, здание отеля на 16 номеров, SPA, ресторан, Академия серфинга – деревянная облицовка всех сооружений органично вписывается в ландшафт, почти сливаясь с песочным цветом прибрежных холмов. А непременные яркие серф-доски в качестве декора внутренних белоснежных пространств бунгало свидетельствуют о том, что девиз этого места Beach, Dance, Party and Repeat («Пляж, танцы, вечеринка – повторить») был выбран не просто так. Здесь также имеется Kid’s Club, разрешен приезд с домашними животными, а в качестве сбалансированного дополнения к серфинг-адреналину предлагаются занятия йогой. Благодаря мягкому климату (средняя годовая температура 15-25 градусов, количество солнечных дней в году – более 300) Агадир действительно располагает и к занятию гольфом, и к серфингу, и к йоге под открытым небом. Туман в первой половине дня позволяет играть утренние гольф-партии в очень комфортных условиях. Что касается прогулок по городу – к сожалению, с культурологической точки зрения Агадир, пострадавший от землетрясения 1960-го года, уступает другим городам королевства. Центр города наполнен современной застройкой, а прибрежная часть отдана под курортные комплексы. Впрочем, отсутствие аутентичных марокканских улочек и площадей вполне компенсирует океан. Поселившись в черте города в любом из отелей Агадира, можно просыпаться под причудливую смесь его мерного дыхания и протяжного пения муэдзина. Традиционная марокканская кухня: кус-кус, мясо в тажине, свежеиспеченный теплый хлеб, который непременно нужно макать в оливкое или аргановое масло и, конечно, соблазняющие одним своим видом оливки, фрукты и сладости. Благодаря прибрежному расположению и наличию крупнейшего рыболовецкого порта Марокко, в Агадире можно попробовать превосходные рыбные блюда. Для этого как нельзя лучше подходит ресторан 33 Yacht Adress. Построенный между одним из многочисленных пляжей, с одной стороны, и кварталом бутиков и пристанью яхт, с другой, ресторан предлагает изысканность французской и средиземноморской кухни. Прощаясь с Агадиром и направляясь в сторону аэропорта, имеет смысл проехать чуть дальше и провести хотя бы полдня в Le Domaine Villate Limoune (www.domainevillatelimoune.com). Здесь, в настоящем оазисе на 400 гектар среди пустыни и гор, можно прогуляться в тени апельсиновых деревьев и познакомиться с культурой выращивания бананов, пообщаться с очаровательными обитателя небольшого зоопарка и поиграть на футбольном поле. В ближайшее время здесь планируется открытие драйвинг-рейнджа. 14 уединенных апартаментов, небольшой бассейн и детский клуб заставляют сожалеть, что до вылета осталось несколько часов и нельзя остаться в этой тишине и гармонии немного подольше.

Текст: Татьяна Татаринцева

Фото: Валерий Воробьев