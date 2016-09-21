Детские Судьбы (Благотворительность) — стратегический партнер BCS Ultima Golf Cup2016

10 сентября в Аgalarovo Golf & Country Club состоялся гольф-турнир BCS Ultima Golf Cup2016. В турнире приняли участие 22 команды, среди которых были добрые друзья Фонда: актер Камиль Ларин, чемпион мира по хоккею Владимир Малахов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская и многие другие.
10 сентября в Аgalarovo Golf & Country Club сост
В рамках церемонии награждения был проведен шуточный аукцион, на котором было собрано 300 000 тысяч рублей. Все средства будут направлены на реализацию программы Фонда «Мой реальный мир».
«Мой реальный мир» это новый профессионально образовательный проект фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 9 до 13 лет.
В дополнительное образование воспитанников 12 детских домов и школ-интернатов, подопечных фонда, внесено посещение города детских профессий «КидБург». В реалистичных декорациях игровых зон дети обучаются различным профессиям, представленным в городе профессий «Кидбург». Основная задача- научить детей быть ответственными, самостоятельными, коммуникабельными. С момента запуска программы осуществлено две поездки.
Особые слова благодарности хотим выразить в адрес Agalarovo Golf & Country Club, который на протяжении 5 лет является постоянным, надежным партнером Фонда “Детские Судьбы” и RUS PGA, в лице Останкова Виктора.
Партнерами мероприятия выступили:
Four Seasons Hotel Lion Palace St-Petersburg — это первый отель всемирно известной сети России. Дворец расположенный в двух кварталах от Зимнего дворца и Эрмитажа изначально принадлежал княгине Лобановой-Ростовской и был построен в 1820 году. Это здание известно среди петербуржцев как «Дом со львами». Величественное треугольное здание одним из фасадов выходит на Исаакиевскую площадь и грандиозный Исаакиевский собор, построенный Огюстом Монферраном, который также стал архитектором Дома со львами.