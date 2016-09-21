Детские Судьбы (Благотворительность) — стратегический партнер BCS Ultima Golf Cup2016

10 сентября в Аgalarovo Golf & Country Club сост оялся гольф-турнир BCS Ultima Golf Cup2 016. Стратегическим партнером мероприятия выступил благотворительный фонд «Детские судьбы». Формат турнира ProAm. В турнире приняли участие 22 команды, среди которых были добрые друзья Фонда: актер Камиль Ларин, чемпион мира по хоккею Владимир Малахов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская и многие другие.

В рамках церемонии награждения был проведен шуточный аукцион, на котором было собрано 300 000 тысяч рублей. Все средства будут направлены на реализацию программы Фонда «Мой реальный мир».

«Мой реальный мир» это новый профессионально образовательный проект фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 9 до 13 лет.

В дополнительное образование воспитанников 12 детских домов и школ-интернатов, подопечных фонда, внесено посещение города детских профессий «КидБург». В реалистичных декорациях игровых зон дети обучаются различным профессиям, представленным в городе профессий «Кидбург». Основная задача- научить детей быть ответственными, самостоятельными, коммуникабельными. С момента запуска программы осуществлено две поездки.