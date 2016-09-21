РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИР ЗАКРЫТА

Дорогие Гольфисты!

GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 в этом году приурочен к возвращению гольфа в олимпийскую семью и триумфальному выступлению на Олимпиаде в Рио лидера сборной России по гольфу и играющего редактора Golf Digest Россия — Марии Верчёновой, установившей рекорд Олимпийских игр. Для справки первый турнир 17 лет назад, в далеком 1999-м году, проходил под знаком дружбы бывших республик СССР, которые прислали в Москву свои команды.

23 сентября 2016 года на поле гольф-клуба Links National Golf Club выйдут сильнейшие любители: померятся силами сборные гольф-клубов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, ближнего и дальнего зарубежья (представители Литвы, Беларуси, Казахстана, Вьетнама).

Принять фирменный турнир самого популярного в мире журнала о гольфе – большая честь для гольф-клубов. Это право заслуженно получил Links National Golf Club. Одно из сложнейших чемпионских полей России — 18-луночный гольф-клуб Links National Golf Club, построен девелоперской компанией ПРОЦИОН по проекту гольф-архитектора Джона Флинна. Это очень живописное и знаменитое поле – уникальная арена, классический шотландский «линкс», занимающий 112 га.

Все победители в категориях турнира GOLF DIGEST SUPER CUP’16 буду удостоены эксклюзивных Кубков LASVIT, сделанных вручную из богемского выдувного стекла на заводе в Чехии.

Завод в городе Новый Бор (Чехия) уже тысячу лет является центром богемского стекла, ремесла и мастерства.

Дизайн кубка GOLF DIGEST SUPER CUP’16 своей формой и зеленым цветом напоминает «грин». Его зеркальная поверхность отражает пространство и создается ощущение присутствия на живописном гольф-поле.

Как всегда, желающих выступить на GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 намного больше, чем может вместить поле.

Под чутким надзором Марии Верчёновой на рейндже LINKS пройдет открытый урок по гольфу от профессионалов — Виктора Останкова, Владимира Осипова, Ангелины Монаховой, Дмитрия Захарова.

Golf Digest гарантирует, что гости турнира получат колоссальное удовольствие от мастер-класса на холеном тренировочном грине клуба LINKS NATIONAL GOLF CLUB и научатся правильно держать клюшку, узнают азы правил гольфа и гольф-этикета. Кроме того для гостей будут организованы дегустации от партнёров, благородный крокет, консультации: все участники смогут получить профессиональные ответы на давно интересовавшие вопросы о гольфе.

ЖДЕМ ВАС НА НАСТОЯЩЕМ ПРАЗДНИКЕ ГОЛЬФА!

Для участия в турнире просим заполнить ФОРМУ!

Расписание для участников и гостей турнира:



с 08:00 Регистрация

09:00 Завтрак

09:30 Разминка, Разъяснение правил, групповое фото

10:00 Одновременный старт со всех лунок (shotgun)

12:00-14:00 Ланч на поле для участников турнира

16:00-17:00 Открытый урок по гольфу для гостей турнира от профессионалов при участии Марии Верченовой, играющего редактора Golf Digest Россия.

17:30 Автограф сессия Марии Верченовой: про Олимпиаду из первых устр

17:00-18:00 Окончание турнира, подсчет результатов

18:00 Fashion Шоу от FORWARD

18:30 Церемония награждения победителей

17:00-21:30 Фуршет, вечерняя программа и закрытие турнира

Юлия Мельникова,

Федор Гоголев