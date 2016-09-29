23-го сентября с размахом прошел крупнейший турнир по гольфу среди любителей – 18-й Кубок GOLF DIGEST SUPER CUP’16 принял LINKS National Golf Club.

Олимпийская рекордсменка и играющий редактор Golf Digest Россия Мария Верченова лично поздравила и вручила награды победителям турнира, провела мастер-класс по гольфу для гостей, поделилась с прессой своими секретами, а постоянный участник турнира Глеб Фетисов на 17-й лунке LINKS (пар 3, 150 м) сделал победный для своей команды и исторический для турнира и себя лично holein-one! Такая удача бывает редко: вероятность попадания в лунку с одного удара составляет 1:40 000.

GOLF DIGEST SUPER CUP – это традиционное супер-состязание с участием сильнейших гольфистов России среднего и старшего возрастов, самый авторитетный и престижный турнир по гольфу в России и странах СНГ, который проводится с 1999-го года и не уступает таким официальным состязаниям, как Чемпионат и Кубок России, а по числу участвующих в нем гольфистов превосходит многие другие российские турниры. Фирменный лично-командный турнир GOLF DIGEST SUPER CUP среди гольфистов- любителей уже 18-й год подряд становится одним из самых ярких событий российского гольф-сезона.

Принять фирменный турнир самого популярного в мире журнала о гольфе – большая честь для гольф-клубов. Это право в этом году заслуженно получил Links National Golf Club. Это одно из сложнейших чемпионских полей России – 18-луночная гольф-арена Links National Golf Club построена девелоперской компанией «Процион» по проекту гольф-архитектора Джона Флинна. Это одновременно очень сложное и живописное поле – классический шотландский «линкс», занимающий 112 га.

Кроме того, клуб LINKS NATIONAL GOLF CLUB удобно расположен с точки зрения транспортной доступности, что особенно важно при среднем для всех клубов в Москве расстоянии в 45-60 километров от центра, за счет возможности быстрой езды без пробок по новой трассе М-11 и Рогачевскому шоссе.

GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 в этот раз был приурочен к возвращению гольфа в олимпийскую семью и триумфальному выступлению на Олимпиаде в Рио лидера сборной России по гольфу и играющего редактора Golf Digest Россия Марии Верчёновой, установившей рекорд Олимпийских игр.

Авторитет турнира столь высок, а его атмосфера столь неповторима, что заявочный протокол был заполнен еще за три недели, и, как всегда, желающих выступить на GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 намного больше, чем может вместить поле для обеспечения комфортной игры участников соревнований. Несмотря на непростые погодные условия, большинство заявленных участников турнира начало прибывать в гольф-клуб уже с 07.30 утра. Гольфистов приятно удивил гуди-бэг участника: внутри было самое необходимое – коллекционный мяч турнира Golf Digest Super Cup 2016, приветственное письмо-пожелание удачи и отличной игры участникам от «Билайн», полотенце для клюшек со слоганом «Совсем ВСЁ», фирменная кепка GD, изготовленная официальным экипировщиком сборных команд России — компанией FORWARD, свежие номера Golf Digest, L’officiel Voyage, Forbes Russia и коробка шоколадных конфет «Вдохновение» — все для обеспечения соответствующего настроя игроков. Ведь их ждало совсем непростое поле клуба, которое покорилось далеко не всем участникам.

Утренний дождь и прохладная температура как будто еще больше подбодрили участников вместе с крепким кофе от Nespresso: всем не терпелось выйти на поле турнира Golf Digest Super Cup 2016 и начать борьбу за титул победителя суперкубка. На старт Кубка помериться силами вышли 86 гольфистов из России, Беларуси, Украины, Литвы, Казахстана, Чехии.

Среди почетных участников были завсегдатаи GD Super Cup: двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, бизнесмен Глеб Фетисов, олимпийская чемпионка и депутат ГосДумы Светлана Журова, бизнесмены и общественные деятели Станислав Линецкий, Андрей Тваури, Валерий Храпков, Алексей Могила, Екатерина Берендеева, Александр Петров, Александр Зайченко, Лидия Останкова, Карен Гиголян, Андрей Еремеевский, Александр Бочаров и другие именитые гости.

Формат турнира: stableford с учетом и без учета гандикапа в индивидуальном первенстве и командном зачете. По итогам зачетов – целых 38 призеров! За каждую команду играли три мужчины и одна женщина, учитывалась сумма трех лучших результатов на каждой лунке. Участвовали игроки с точным гандикапом до 28. Максимальный игровой гандикап составил 24. Поэтому участие в турнире – это одновременно и битва сборных гольф-клубов, среди которых пальму первенства по общему числу побед держит Московский городской гольф-клуб.

Ближе к полудню разошлись тучи, и непогода уступила место прекрасному вечеру в мягких лучах заходящего солнца. За истинную роскошь общения гостей и участников турнира весь день с удовольствием отвечал «Билайн», который легко справился с этой непростой задачей, представив премиальный тариф «Совсем ВСЁ», идеальный для тех, кто мечтает о неограниченной свободе общения в любой точке мира, ценит качественный сервис и предпочитает персональное обслуживание с привилегиями от партнеров. «Совсем ВСЁ» – это подтверждение особого статуса его обладателя. Гости и участники турнира успели с головой окунуться в мир «Совсем ВСЁ»: все 38 призеров получили партнёрские сертификаты с доступом к заманчивым привилегиям тарифа, а специально приглашенный художник, трепетно работая с бумагой ножницами, воспроизводил профиль всех желающих: из красивой позолоченной бумаги буквально на глазах появлялся точный автопортрет. Многие уехали домой со своим «позолоченным образом» в рамке #совсемвсё на долгую память.

На рейндже LINKS прошел открытый урок по гольфу под чутким руководством Марии Верчёновой при участии звездных российских гольфистов – Ангелины Монаховой, Виктора Останкова, Сергея Зубрилина и его пятилетнего сына Сергея (мальчик показывает невероятные результаты для своего возраста).

На ухоженном тренировочном грине и рейндже клуба LINKS был аншлаг: участники мастер-класса (а их было более 30-ти) получили колоссальное удовольствие, новые впечатления, научились правильно держать клюшку, узнали основы правил гольфа и гольф-этикета. Многие из них отметили, что после первого урока от звезд собираются начать занятия по гольфу! Ведь уже с первых минут практики после небольшой, но очень бодрой разминки, участникам с легкостью удавалось освоить азы свинга.

После открытого урока играющего редактора журнала и олимпийской рекордсменки Марии Верченовой состоялась пресс-конференция для журналистов. С приветственным словом ко всем участникам турнира заочно обратились Президент Ассоциации гольфа России Виктор Борисович Христенко и Президент Олимпийского Комитета России Александр Дмитриевич Жуков. В.Б. Христенко и А.Д. Жуков с удовольствием принимают участие и поддерживают фирменный турнир Golf Digest, но плотное расписание в будний день вкупе с Московским финансовым форумом не позволили им лично присутствовать на пресс-конференции в LINKS.

Из официального приветственного слова Президента Ассоциации гольфа России Виктора Борисовича Христенко, адресованного участникам турнира Golf Digest Super Cup 2016:

«Уважаемые участники турнира, гости и организаторы! Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с состоявшимся традиционным ежегодным турниром Golf Digest Super Cup! Соревнование по праву можно назвать одним из знаковых в календаре российского гольфа. Уверен, все участники получили истинное удовольствие от игры, а гости турнира смогли сделать первые удары под руководством профессиональных спортсменов, одним из которых является лидер сборной России по гольфу Мария Верченова. Мы с вами – участники большого и трудного проекта по развитию гольфа в России. Рад отметить серьезный вклад Golf Digest в наше общее дело, системную работу по популяризации гольфа. Гольф – это культурная среда, прекрасный вид спорта, это интеллигентная и честная игра. Вы помогаете сделать гольф ближе и понятнее. Желаю всем участникам и гостям турнира успехов!» 23/09/2016.

Из официального приветственного слова Президента Олимпийского комитета России Александра Дмитриевича Жукова (№АД-09/534 от 23/09/2016):

«…Гольф в России, несомненно, очень быстро обретает все новых и новых поклонников. Мощный импульс этому придало возвращение гольфа в программу Олимпийских игр и, конечно же, отличный результат нашей замечательной спортсменки Марии Верчёновой, которая в Рио-де-Жанейро в условиях острейшей конкуренции смогла не только войти в топ-20 лучших гольфисток турнира, но и установила олимпийский рекорд!

Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что благодаря такому выступлению нашей сильнейшей гольфистки на Олимпийских играх количество желающих заниматься этим видом спорта в России существенно выросло.

Мини-гольф сегодня успешно практикуется во многих общеобразовательных учреждениях, и в целом по стране интерес к гольфу растёт, причём среди всех категорий населения. Популяризации этого вида спорта способствует и проведение таких турниров, как Golf Digest Super Cup.

Golf Digest Super Cup по традиции отличается великолепной организацией. О популярности турнира говорит, в первую очередь, количество участников — 32 команды, больше 120 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы по другим видам спорта — Евгений Плющенко и Светлана Журова.

Желаю вам удачи, ювелирных ударов, отличного настроения и незабываемых эмоций».

Официальный комментарий о мероприятии Марии Верченовой:

«Во-первых, хочется отметить Ваш девиз: «Мы научили Россию играть в гольф!» — это правда! Ваш — первый журнал и можно сказать последний, который действительно дал России понятие о гольфе. Очень счастлива, что теперь я играющий редактор Golf Digest Россия. Хочется отметить, что действительно много людей приехало на турнир Golf Digest Super Cup и даже в такую дождливую «английскую погоду» было приятно видеть, что люди не бояться играть на сложном поле, не бояся играть в непростых погодных условиях и при этом получают огромное удовольствие. Турнир был просто великолепно организован! Было интересно, такая домашняя обстановка, атмосфера, вот, точно такая же, как у вас команда, действительно хорошая команда, которая учит и показывает, как развиваться российскому гольфу дальше. С Евгением Плющенко я не виделась, мы с ним познакомилась как-то давно, хотели сыграть раунд в гольф, но так и не успели. Жаль, что на турнире не хватило времени поговорить, все были заняты своим делом, Евгений – увлеченно играл. Уверена, что в ближайшее время мы запланируем с Евгением раунд и выйдем на поле: познакомиться в игре, в гольф поиграть».

Мария Верченова была отмечена специальной наградой турнира Golf Digest Super Cup «Прорыв», произведенной вручную из богемского выдувного стекла LASVIT, за вклад в развитие и популяризацию гольфа в России. Награду вручила олимпийская чемпионка Светлана Журова. Все участники мастер-класса и пресс-конференции смогли получить профессиональные ответы на давно интересовавшие вопросы о гольфе. Мария Верченова ответила на вопросы СМИ, рассказала о планах и раздала желанные автографы.

Пока все с нетерпением и волнением ожидали оглашения результатов состязания, официальный экипировщик турнира и сборных команд России FORWARD эффектным показом представил спортивную коллекцию «осень-зима 16/17».

Турнир с участием 23х команд (86 игроков) прошел на высоком организационном уровне: состав команд был знаковым, каждый игрок невероятно силен и целенаправленно шел к заслуженной победе. GOLF DIGEST SUPER CUP 2016 ежегодно проводится при поддержке Ассоциации гольфа России, что гарантирует безупречное качество судейства и обеспечивает должный уровень спортивной части. Сенсацией соревнования стал holein-one Глеба Фетисова на 17-й лунке (пар 3, 150 м): такие удары редко случаются на любительских соревнованиях. Глеб вписал свое имя в историю турнира GDSC и клуба LINKS (имена игроков, поразивших лунку поля, вывешиваются на специальную доску почета и хранятся в истории клуба). В карьере не каждого профессионального гольфиста есть hole-in-one. Для hole-in-one нужно не только мастерство, но и везение. Самый удивительный удар Верченовой на Олимпиаде в Рио был как раз hole-in-one, который она сделала на 4-й лунке, отправив мяч со 153-х ярдов точно в цель. Команда Фетисова завоевала победу в абсолютном командном зачете (без учета гандикапа).

Итак, призовые места в этом году распределились следующим образом:

Победитель в индивидуальном зачете среди мужчин (HCP 0-9,9, без учета гандикапа) –Александр Тимошин (Signet Capital Management). Второе место – Армен Мовсесян (Объединённые Кондитеры), третье – Максим Шокун (LINKS).

Победитель в индивидуальном зачете среди мужчин (HCP 10-24, с учетом гандикапа) – Станислав Шпарберг (AMICI). Второе место –Сергей Дмитриев из команды Евгения Плющенко «Миллениум». На третьем – Алан Кудинов.

Победитель в абсолютном зачете среди женщин (HCP 0-30) Екатерина Берендеева (АГР). Второе место –Виктория Миронова (команда ACMG), третье – Виктория Михайлова (команда «Тайгер»).

Победитель в индивидуальном зачете среди женщин с учетом гандикапа (HCP 0- 30) Виктория Миронова (команда ACMG), на втором месте Екатерина Берендеева (АГР), на третьем – Наталья Зарудная (Signet Capital Management).

1 командное место, без учета гандикапа, абсолютный победитель кубка: команда Signet Capital Management – капитан Глеб Фетисов. На втором месте команда «АГР», на третьем – команда «Объединенные кондитеры» под предводительством Александра Петрова.

В командном первенстве с учетом гандикапа победила команда «АГР» в составе Владимира Дорогого, Константина Сокола, Игоря Чуденкова, Екатерины Берендеевой.

Все победители во всех призовых категориях турнира GOLF DIGEST SUPER CUP’16 были удостоены эксклюзивных кубков Golf Digest by LASVIT, сделанных вручную из богемского выдувного стекла на заводе в Чехии. Дизайн кубка GOLF DIGEST SUPER CUP’16 своей формой и зеленым цветом напоминает живописный грин гольф- поля, его зеркальная поверхность отражает пространство, создавая ощущение присутствия на траве. Почетные гости и участники турнира получили в подарок именные поло FORWARD.

Призеры турнира и обладатели наград в специальных номинациях были отмечены и подарками класса-люкс от партнёров: доступ к привилегиям «Совсем ВСЁ» от «Билайн», сертификаты на игру в клубе LINKS, системы видеонаблюдения, кофе-машины Nespresso, премиальная водка Organica, вина от FORT wine & spirits, и самое неожиданное: ваучеры на неделю в отели класса люкс на Мальдивах (UNIVERSAL RESORTS MALDIVES: Kurumba и Kuramathi), Самуи (CONRAD KOH SAMUI), а также на три дня и игра в гольф на знаменитом Evian Resort в Hotel Royal и Hotel Ermitage, три дня в Tschuggen Grand Hotel Arosa и Carlton Hotel в St.Moritz. За премиумное качество изображения и исключительную четкость передачи деталей отвечали плазменные телевизоры Samsung, на которых транслировали лучшие моменты турнира GOLF DIGEST SUPER CUP предыдущих лет, а также лучшие обложки GOLF DIGEST начиная с 60-х годов.

За развлекательную программу вечера отвечала Ульяна Стратонитская – композитор, преподаватель, чью оркестровую музыку исполняли в Карнеги-Холле. Она с огромным удовольствием учит детей и взрослых петь, играть и сочинять, возрождая традиции совместного музицирования. Формат распевки и импровизации приятно удивил: все с огромным энтузиазмом и серьёзностью подошли к этому занятию. В итоге был спет гимн турнира Golf Digest – ритм отбивали клюшками и мячами прямо об пол террасы клабхауса, подхватывая голосами. Получилось очаровательно: к импровизации присоединились и артисты, присутствовавшие в этот вечер в качестве гостей: Music Hayk и Владимир Мусаелян.

Официальными спонсорами GOLF DIGEST SUPER CUP’2016 выступили: мобильный оператор «Билайн», гольф-клуб LINKS National Golf Club, галерея дизайна Altagamma, инвестиционная компания Signet Capital Management , ведущая виноторговая компания FORT, компания ОМС, специализирующаяся на аутсорсинге вспомогательных и непрофильных функций, экипировщик сборных команд России группа компаний FORWARD, производитель современных вариаций декоративного освещения и стекла LASVIT, магазин концептуальных вещей и подарков Astore.Style, компания Samsung, органическая водка Organica. Официальным напитком турнира второй год подряд стала природная питьевая вода премиум-класса Baikal Pearl.

Приятным завершением вечера стал запуск небесных фонариков как символ удачи для гостей турнира. Этот момент станет новой приятной традицией кубка Golf Digest Super Cup.

В конце вечера каждый гость получил свой персональный выпуск журнала Golf Digest. Можно смело сказать, что турнир удался. Что может быть приятнее времени, проведенного в компании профессиональных гольфистов? Только участие в турнире! И эту возможность подарил журнал Golf Digest! Мы научили Россию играть в гольф, и это ещё не предел! Количество новых игроков в гольф растет, а журнал – Ваш проводник в захватывающе интересный мир гольфа. Узнать основы можно уже из одного номера Golf Digest: главное- начать. Живи – играючи! Девиз Golf Digest.

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