Премьера экшн-фильма «Побег» с Клайвом Оуэном и Дакотой Фэннинг.

Показ долгожданного короткометражного фильма «Побег» (“The Escape”) состоялся 23 октября на сайте BMWFilms.com, обещая стать блокбастером в сети. Одним из главных героев фильма стал новый BMW 5 серии Седан.

BMW Films стремится удивлять поклонников бренда, раскрывая характер автомобилей марки через захватывающие истории. Впервые уникальный кинопроект запустили в 2001 году. Спустя 15 лет BMW Films возвращается с фильмом-продолжением легендарной серии. На создание очередного киношедевра режиссера вдохновил спортивный темперамент нового BMW 5 серии. Несравненная мощь и динамичные изгибы седана как нельзя лучше смотрятся в кадрах с преследованием.