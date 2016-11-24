Будущее телевидения: реалистичный телевизор с экраном на квантовых точках

Samsung представил флагманскую модель ТВ — 65-дюймовый SUHD телевизор KS9000 с изогнутым дисплеем на квантовых точках – новой технологии Samsung, которая обеспечивает превосходное качество изображения и непревзойденную яркость. Эта технология обеспечивает экологичность ТВ, а также большую продолжительность эксплуатации. В новых дисплеях полностью отсутствует проблема выгорания или послесвечения, когда на экране остаются следы предыдущего изображения. Именно поэтому Samsung анонсировал десятилетнюю гарантию от выгорания на SUHD телевизоры линейки 2016 года.