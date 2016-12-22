Ксения Раппопорт и Данила Козловский в благотворительном Сочельнике

18 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге в четвертый раз прошел благотворительный рождественский Сочельник отеля «Кемпински Мойка 22».



На сцене Эрмитажного театра Ксения Раппопорт и Данила Козловский сыграли сказку «Аня в стране чудес» в постановке Андрея Прикотенко вместе с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга (художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России Сергей Стадлер), дирижер – Павел Петренко.

Как и всегда, все сборы от продажи билетов перечислены в пользу фонда Б.Э.Л.А. ДЕТИ-БАБОЧКИ. Дети-бабочки, которые традиционно приглашаются на на Сочельник, в этот день в Эрмитаже смогли посмотреть как заводят знаменитые часы «Павлин» — часы завели специально для них.

В этом году в пользу фонда было собрано 5 794 000 рублей . Из них 2 844 000 рублей было собрано благодаря продаже билетов, а остальные 2 950 000 были собраны на аукционе.

Собранная сумма – это обеспечение на год жизни шести детей-бабочек, которые остались без родителей и живут в детских домах, всем необходимым: медикаментами, перевязочными материалами, средствами ухода и специальным питанием.

Лоты, которые были предоставлены в этом году, как и всегда, были не артефактами, а уникальными возможностями, которые гости могли получить только в этот день.

Посещение спектакля «Гамлет» предоставил МДТ (Театр Европы) с возможностью пообщаться с артистами за сценой до и после спектакля. Возможность посещения Государственного Эрмитажа до его открытия – лот от Государственного Эрмитажа. Возможность помещения премьерного балета предоставил Юрий Смекалов. Алексей Гориболь предоставил свой авторский фортепианный урок.

После спектакля гости были приглашены на традиционную праздничную Елку в отеле «Кемпински Мойка 22». Рождественский стол, шампанское, пряничный домик, сласти и подарки для самых маленьких гостей, танцы и рождественское настроение ждут всех, кто проведет с нами наш четвертый благотворительный Сочельник.

Генеральный партнёр Благотворительного Сочельника «Билайн» продлил гостям рождественскую сказку, построив замок, чтобы каждый почувствовал себя героем представления. Прекрасные принцессы и принцы могли не только одним мигом оказаться в Стране чудес, но и сразу получить свои фото и открытки с пожеланиями в подарок. Также гости познакомились со всеми преимуществами премиального тарифа «Совсем ВСЁ», благодаря которому любой почувствует себя совершенно свободно не только в сказочной стране, но и в любой точке земного шара.