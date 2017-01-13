Увлекательный досуг для жителей столицы теперь доступнее с бонусами СПАСИБО!

7 ноября 2016, Москва. – Программа лояльности Сбербанка запустила новый проект «Спасибо от Сбербанка. Впечатления».

Теперь бонусы СПАСИБО можно использовать как скидку на посещение музеев, театральных представлений, мастер-классов, выставок и многого другого. Партнерами проекта «Спасибо от Сбербанка. Впечатления» уже стали: Театр им. Маяковского, Театр Et Cetera, Музей Москвы, Политехнический музей и многие другие известные объекты культуры.

Со скидкой до 99% в обмен на бонусы СПАСИБО для участников программы действуют эксклюзивные предложения с известными театрами, музеями, концертами, фестивалями и другими развлекательными программами. Например, посетители Политехнического музея смогут создать свой уникальный аромат для духов, а в Театре Et Cetera после просмотра спектакля для детей будет организована экскурсия по закулисью.

Мероприятия, организованные в рамках проекта «Спасибо от Сбербанка. Впечатления», рассчитаны не только на взрослых, но и на самых маленьких посетителей. Контактный зоопарк «Погладь Енота», детские постановки в Театре Et Cetera также можно посетить с большой скидкой за бонусы СПАСИБО.

«Проект «Спасибо от Сбербанка. Впечатления» – это положительные эмоции от использования карты Сбербанка. Нашим участникам станет приятнее и доступнее посещение музеев и театров, концертов и спортивных мероприятий, мастер-классов по живописи и лекций об искусстве. Увлекательный досуг для всей семьи, неповторимые события, эксклюзивные предложения и уникальная возможность использовать бонусы как скидку. Мы приготовили много интересного, следите за нашими новостями», — прокомментировала директор по развитию партнёрской сети программы «Спасибо от Сбербанка» Елена Лазарева.

Благодаря бонусам СПАСИБО участники программы уже давно привыкли совершать выгодные покупки в крупнейших магазинах, а также путешествовать по всему миру со скидкой до 99%, теперь бонусы дарят еще и яркие воспоминания каждому держателю карты Сбербанка!