Впервые: рейтинг гольф-полей Москвы

По мнению команды Gold Digest Россия, зима ­– это самое лучшее время для подведения итогов и составления планов на следующий год. Всесторонне изучив гольф-клубы Москвы и Московской области, мы решили составить рейтинг, который поможет гольфистам разобраться, в каком клубе они будут чувствовать себя комфортнее всего – в зависимости от своих индивидуальных запросов и предпочтений. Мы провели опрос среди представителей клубов, гольф-профессионалов и самых активных гольфистов-любителей России, предложив им оценить гольф-клубы столичного региона по множеству разных показателей. Результатом стал бескомпромиссный список, в котором клубы представлены как единый большой организм – именно поэтому победителем оказался совсем не тот, у кого самое сложное поле!

Как мы оценивали?

Условия выставления оценок были одинаковы для всех клубов, и судили мы строго и беспощадно. Никаких личных предпочтений! По каким же критериям проводился опрос, и почему мы считаем, что именно они имеют особое значение для гольфистов?

1. Удаленность от центра города, среднее время в пути. Это очень важно, ведь иногда хочется доехать до поля быстро и без пробок, чтобы просто потренироваться вечером после работы.

2. Состояние поля во время сезона. Один из главных факторов, влияющих на то, какое удовольствие вы получите от игры. Особенно актуально для тех, кто уже достиг определенного уровня, и для кого важны такие показатели, как, например, скорость гринов.

3. Детская академия. Системный подход к обучению, уровень организации, наличие достаточного количества квалифицированных тренеров, уровень цен. Важно для тех, у кого подвижные дети, которые тоже любят гольф.

4. Активность клуба во время сезона, количество турниров, дополнительные мероприятия. Гольф – это игра, и эта игра не должна прекращаться!

5. Активность клуба в межсезонье и зимой. Что может предложить клуб гольфистам, когда на поле лежит снег? Не замирает ли клубная жизнь, когда гольф-сезон завершен?

6. Красота поля и дизайн клубного дома. В гольфе все должно быть красивым и по высшему разряду!

7. Наличие гостиницы, бассейна, тренажерного зала, теннисных кортов, другой инфраструктуры. Если вы любите провести целые выходные за городом и поиграть в гольф, то бутик-отель и спа вам точно не помешают.

8. Наличие гольф-магазина c хорошим ассортиментом. Каждый из нас хоть раз приезжал на поле и в самый последний момент понимал, что у него в бэге нет мячей, или одежда не соответствует погоде.

9. Уровень ресторана (средний чек, кухня, шеф-повар). Актуально после пятичасового раунда или для семейного обеда в выходные.

10. Система привилегий для членов клуба. Разве не приятно доехать до клуба в 2 раза быстрее на скоростной лодке или получить солидную партнерскую скидку?

11. Соотношение стоимости базовых услуг (корзинка мячей, кар, тренировка, поле) и уровня сервиса. Golf Digest считает, что этот пункт важен для всех!

1. Skolkovo Golf Club Moscow

«Сколково» выиграл по многим показателям. На данный момент это самый модный, красивый и активный гольф-клуб – даже когда на улице снег. В клубе потрясающий ресторан французской кухни с очень неординарными блюдами, которые ввел в меню шеф-повар Илья Шалев. Пожалуй, главное чувство при посещении этого места – комфорт. Великолепное поле, дизайн которого разработал сам Джек Никлас, тренировочные зоны для игроков любого уровня. Новейшие тренажеры и гаджеты сделают ваше обучение еще увлекательней! И, конечно, с детской школой не прогадали – в «Сколково» действуют детские гольф-лагеря. Что касается цен, то они полностью соответствуют уровню сервиса.

Мнение профессионала

Евгений Кафельников:

Конечно, для занятого человека, как я, очень важно, чтобы клуб находился довольно близко – от своего дома, бывает, добираюсь за 15 минут. Владелец клуба Роман Аркадиевич Абрамович известен высочайшими требованиями к ведению бизнеса – все должно быть идеально, и гольф-клуб «Сколково» не стал исключением. В клубе очень квалифицированная команда – от обслуживающего персонала до тренеров и гринкиперов. Для меня это было даже важнее, чем сама игра на поле.

2. Golf & Уacht Club Pestovo

Гольф- и яхт-клуб «Пестово» – это закрытый клуб, при покупке членства в котором вы получаете множество привилегий, в том числе, и возможность играть на еще одном подмосковном гольф-поле – Forest Hills. Красивая 18-луночная арена – идеальное место для проведения выходных! С одной стороны, это спокойный отдых на одном из лучших гольф-полей страны, а с другой – насыщенная турнирами и развлекательными программами клубная жизнь! В зимний период клуб предлагает возможность обучения на гольф-симуляторе. Гольф-академия «Пестово» отвечает самым высоким стандартам. Кстати, в клубе «Пестово» преподает знаменитый тренер Стивен Дандас (бывший чемпион любительского British Open), который научит играть в гольф любого!

Мнение профессионала

Анастасия Костина:

Мне действительно есть что рассказать, у меня с этим клубом связанны очень хорошие впечатления, он был моей базой для подготовки, когда я играла профессионально.

Поле всегда было в отличном состоянии, особенно грины. Оно идеально подходит для того, чтобы принимать профессиональные турниры среди женщин. А главное – поле «Пестово» прекрасно подходит для любителей. Один совет – постарайтесь держаться подальше от высокого рафа!

3. Agalarov Golf & Country Сlub

Клуб находится в получасе езды от Москвы по Новорижскому шоссе. Попав сюда, вы ощущаете себя как в Европе! Клуб позиционирует себя как закрытый и не стремится чрезмерно увеличивать количество своих членов. Так что, если вы выйдете поиграть на это поле, вас ждет размеренная игра «без пробок». Отличительная особенность клуба «Агаларов» – всегда идеальное состояние поля, особенно гринов, скорость которых может доходить до 13 – так же, как на U.S. Open. Академия клуба позволяет проводить множество видов тренировок, здесь есть возможности для видео- и 3D-анализа ударов, а также – отлично оборудованная паттинг- студия. Летом в клубе проходят вечеринки у бассейна для людей, уставших от гольфа, либо вообще не играющих в него. Из минусов многие отметили, что ресторан в этом клубе оставляет желать лучшего.

Мнение профессионала

Констанин Лифанов:

Для меня «Агаларов» – это поле, где, в первую очередь, нужна хорошая тактика, оно требует разнообразных ударов. Это отличная проверка уровня вашей игры! И, конечно, хочу отметить качество гринов во время сезона, они доводят их скорость аж до 13 – это фантастика! Играть на таких гринах – огромное удовольствие. Мне очень нравится, что «Агаларов» находится довольно близко от города, в этот клуб можно приезжать хоть каждый день, а еще у них замечательный бутик-отель. «Агаларов» для меня – это самый любимый гольф-клуб, может быть, потому что я там много играл и много выигрывал.

4. Московский городской гольф-клуб

Прекрасный клуб, доступный для всех и расположенный в самом центре города! Поле очень компактное, на 9 лунок, и не претендует на звание чемпионского, есть претензии и к его состоянию. Но как же удобно после рабочего дня достать из машины клюшки и поработать над техникой на рейндже! В клубе большое количество тренеров, и всегда найдется время для каждого. В зимнее время Московский городской гольф-клуб предоставляет возможность поддерживать спортивную форму в зимнем центре, где имеются симуляторы и паттинг-грин. Клуб предлагает разные варианты членства, которое дает вам массу преимуществ. У Московского городского клуба хороший гольф-магазин и приветливые сотрудники. Клуб активен, в нем каждые выходные проходят турниры!

Мнение профессионала

Ангелина Монахова:

Не могу быть объективной, потому что это мой родной гольф-клуб, где я делала свои первые шаги в гольфе. Отличное место для знакомства с этой игрой. Есть возможность потренироваться с квалифицированными тренерами и даже сыграть на поле, которое, несмотря на небольшую площадь, отнюдь не является простым. Нельзя не отметить 9-ю лунку – на нее открывается прекрасный вид из клабхауса. Так что, даже если вы новичок, не откажите себе в удовольствии посетить ресторан и насладиться живописным видом и атмосферой гольфа.

5. Гольф-клуб «Сорочаны»

Во время опроса постоянно играющих гольфистов выяснилось, что мало кто побывал в клубе «Сорочаны» – но те, кто были, остались очень довольны! Во-первых, это открытый клуб, что играет огромную роль в развитии гольфа в России. Несмотря на наличие всего 9 лунок, поле вызывает большой интерес. Много воды, бункеров и рафа – все это делает поле уникальным.

Гольф-клуб может гордиться тем, что у них работают опытные тренеры, а также есть детская академия, которая проводит детские гольф-лагеря, где сочетаются спортивная и творческая программы. Хочется отметить и гольф-отель с довольно интересными ресторанами европейской кухни. Мы все очень ждем открытия второй девятки и полноценного поля!

Мнение профессионала

Дмитрий Захаров:

Для меня гольф-клуб « Сорочаны» – это интересное 9-луночное поле с хорошим драйвинг-рейнджем, густым рафом, узкими фервеями и островным грином, который является одной из изюминок арены. Поле в стиле «линкс» – довольно сложное для рядовых гольфистов.

Надеюсь в 2018-м году увидеть вторую девятку!

6. Завидово PGA National

Это поле для гольф-гурманов! Любите сложные поля? Тогда вам в «Завидово» – клуб не зря получил звание PGA National. Удостоиться чести получить лицензию PGA может всего один клуб в стране. «Завидово PGA National» проводит набор перспективных молодых гольфистов на учебу в PGA UK, оплачивая их обучение и помогая в трудоустройстве. «Завидово PGA National» отличается высокими стандартами во всем, начиная от состояния поля и заканчивая обслуживанием, и позиционирует себя как традиционный, классический гольф-клуб. Поле окружено лесом, поэтому именно там вы сможете прочувствовать, что такое настоящий, холодный, ветреный шотландский гольф с многочисленными водными преградами. К сожалению, клуб находится очень далеко от столицы, и это сильно влияет на активность клубной жизни.

Мнение профессионала

Валерий Тупиков:

Прекрасное интересное поле в стиле классического «линкса». Качественное и сложное – быстрые грины с большими брейками, сильный порывистый ветер, много бункеров необычной формы. С годами это поле будет становиться все лучше и лучше. Еще один безусловный плюс – наличие роскошного клабхауса, который включает в себя еще и бутик-отель на несколько президентских номеров. Если бы не удаленность от Москвы, то я с удовольствием играл бы на этом поле каждый день.

7. Moscow Country Club

Это самое первое 18-луночное поле в России. Здесь могут играть все, от новичков до опытных профессионалов. Клуб проводит турниры разного уровня. Гольфисты, не являющиеся членами клуба, также могут играть на поле, но только в будние дни. Хотите поиграть – бронируйте ти-тайм заранее, клуб переполнен желающими выйти на поле! В Mоscow Сountry Сlub также есть драйвинг- рейндж, чиппинг- и паттинг-грины, гольф- симулятор и площадка для мини-гольфа. Многие наши респонденты высоко оценили ресторан гольф-клуба, где вы, например, можете побаловать себя изысканным мясом, которое приготовите сами на раскаленном вулканическом камне.

Мнение профессионала

Владимир Осипов:

С моей точки зрения, поле очень интересное. Любой получит удовольствие, сыграв 18 лунок. На поле много раз проводились профессиональные турниры, такие как Russian Open и этап Senior Tour. Я знаю, что в клубе работает отличная команда квалифицированных тренеров. Да и вообще – в «Нахабино» всегда был очень доброжелательный и приветливый персонал.

8. Гольф-клуб «Пирогово»

9-луночное поле, на котором регулярно проводятся турниры разного уровня. Многие игроки отмечают красоту этого места, особенно осенью. К сожалению, с тренировочной площадкой тут не разгуляешься: драйвинг-рейндж, маленький чиппинг- и паттинг-грин не самого лучшего качества. Клубная жизнь в «Пирогово» очень активная, в том числе, и в межсезонье, а для зимних тренировок в клубе есть гольф-симуляторы. В «Пирогово» красивый, просторный клубный дом с открытой верандой и рестораном авторской кухни. Приятный бонус – добраться до клуба можно не только на машине, но и на яхте.

Мнение профессионала

Анна Верчёнова:

Для меня «Пирогово» – это солнечное, уютное поле, на котором можно играть каждый день. Оно прекрасно подойдет как для начинающего гольфиста, так и для уже играющего. Приезжая в «Пирогово», особенно осенью, я всегда испытываю ощущение, словно попала в сказку. А еще мне очень нравятся клабхаус и отличный ресторан.

9. Links National Golf Club

Находится не очень далеко от Москвы, по трассе М11 можно доехать чуть больше, чем за час. Название клуба говорит само за себя. Это идеальное место для игры. 18-луночное поле с ландшафтом в шотландском стиле «линкс» признано самым сложным в России. Клуб ставит перед собой цель популяризации гольфа в нашей стране, поэтому является клубом с открытом типом членства, при этом гольф-менеджмент строго следит за соблюдением этикета на поле, а также в клубном доме. На данный момент в штате клуба всего лишь один гольф-профессионал, но в 2017-м году в Links National планируется открытие гольф-академии. К сожалению, клубная жизнь еще не настолько яркая, как хотелось бы, все-таки клуб больше нацелен непосредественно на игру в гольф. Гольф-клуб Links National дает возможность забронировать как 9-ти, так и 18-луночный раунд. Рекомендуем арендовать гольф-кар, так как размеры поля действительно впечатляют.

Мнение профессионала

Виктор Останков:

Я уверен, что у гольф-клуба Links National большие перспективы, тем более, что один из инвесторов играет в гольф – и очень давно. Мне нравится, что после строительства трассы М11 даже в самое «пробочное» время добраться до гольф-клуба можно легко и довольно быстро. Поле очень сложное, так что, если вы новичок, один из моих советов – сыграйте первую девятку два раза. Можно великолепно провести вечер с семьей или друзьями, любуясь видом, который открывается из уютного клабхауса, и наслаждаясь очень вкусной едой, приготовленной из свежих продуктов – у клуба есть свой огородик, откуда и берется многое для стола.

10. «Целеево Гольф- и Поло-клуб»

Живописный гольф-клуб, который находится в 60 км от центра Москвы. Дорога из города до клуба занимает примерно 1,5 часа. «Целеево Гольф- и Поло-клуб» принимает крупные турниры международного класса. В этот клуб можно попасть, только купив членство или по приглашению одного из членов гольф-клуба. «Целеево» предоставляет прекрасную тренировочную базу, где можно отрабатывать удары разной сложности. На данный момент в клубе работают 2 гольф-профессионала. К сожалению, нет детской академии, все уроки для детей проводятся в индивидуальном порядке. Многие российские игроки уже успели оценить комфортабельность гольф-академии, в которой находятся также ресторан и гольф-магазин. Клубный дом пока находится на стадии строительства.

Мнение профессионала

Мария Верчёнова:

Это поле мне всегда нравилось, было время, когда я играла в «Целеево» каждые выходные. Мне близок дизайн поля – он хорошо подходит под мой стиль игры, когда нужно тщательно рассчитывать каждый последующий удар. Помню момент, когда на 3 лунке я сделала hole-in-one.

Уютные раздевалки в академии – это, пожалуй, все, что нужно гольфисту после игры. Но все же, я считаю, что у каждого поля должен быть клабхаус – это обязательная часть гольф-клуба, которая дополняет поле, – а здесь он пока что не построен. Хочу пожелать этому замечательному клубу побольше ярких турниров!

11. Forest Hills Golf Club

«Форест Хиллс» – это клуб открытого типа, сюда может приехать любой желающий поиграть или потренироваться. Красивое 18-луночное поле средней сложности в стиле «парклэнд». Поле длинное и холмистое, требует от игрока хорошей физической формы, так что, если вы не слишком уверены в себе, то советуем зарезервировать гольф-кар. Одна из привилегий для членов клуба – возможность играть на поле «Пестово» со скидкой 50%.

Клубный дом находится поблизости от тренировочной зоны. Для гостей работает про-шоп, удобные раздевалки и душевые, прокат гольф-инвентаря и услуги гольф-профессионала. Этот клуб идеально подходит для тех, кто хочет научиться играть в гольф, а также для опытных гольфистов, которых в большей степени интересует непосредственно игра, и в меньшей – клубная жизнь, которая в «Форесте» пока не слишком активна.

Мнение профессионала

Софья Анохина:

Гольф-клуб имеет идеальные условия для тренировок и подойдет как начинающим, так и профессионалам. Вместительный рейндж с большим количеством целей, который позволяет играть с натуральной травы. Гольф-поле тяжело проходить пешком, поэтому требуется аренда кара. Если вы ограничены во времени, имейте в виду, что сыграть девять лунок и автоматически оказаться рядом с клабхаусом не получится. А на полноценный раунд на поле «Форест Хиллс», с учетом дороги, потребуется целый свободный день – в связи с его территориальным расположением. Зато атмосфера клуба заставит вас забыть о городской суете, и вы сможете насладиться простором, великолепными видами, теплом и уютом клабхауса.