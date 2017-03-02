Победитель рейтинга Golf Digest: Skolkovo в фактах и цифрах

Пример и опыт гольф-клуба Skolkovo успешно доказал и показал участникам рынка:

Затратный инвестиционный гольф-проект можно реализовать в кризисное время и за 2 (!) полных сезона без потери качества для членов клуба при полном соответствии всем мировым стандартам в гольф-индустрии и услуг в high-level сегменте. Расскажем, почему, на наш взгляд, это получилось, в фактах и цифрах.

Девелопер: Millhouse Capital, инвестиционная компания – по некоторым данным, подконтрольная Роману Абрамовичу и Евгению Швидлеру, информация на этот счет везде разная. Официально список владельцев Millhouse никогда не публиковался. Forbes часто упоминает среди владельцев Millhouse Capital именно Романа Абрамовича. Основной вид деятельности — управление крупными активами в различных сферах экономики, от авиаперевозок до медиарынка. Значительная часть активов относится к сфере коммерческой недвижимости. Активы, которыми управляет Millhouse Capital, журнал Forbes оценил в $19,2 млрд.



Генеральный директор:

Марат Богатырев

Гольф-клуб уже по праву заслужил прозвище «золотая миля российского гольфа». В 2014-2015-м годах в Москве была проведена обширная рекламная кампания клуба: на всех главных билбордах столицы красовались теперь уже легко узнаваемые пейзажи поля. Амбициозные и, казалось бы, невыполнимые для других клубов задачи, поставленные перед командой и менеджментом клуба Skolkovo, были реализованы точно в срок в рекордные для рынка временные промежутки. Несмотря на кризисное время, были достигнуты безупречные показатели гольфа, сервиса, выбраны амбассадоры бренда.

Это пример грамотных инвестиций с подходом, свойственным Роману Аркадьевичу: делать лучшее. В Москве и России есть достаточное количество клубов и полей, которые были «заморожены», либо строительство остановилось на этапе клубного дома, данных по дате завершения в полном объеме согласно проекту нет, и в итоге полностью функционирует лишь часть задуманной инфраструктуры и гольф-поле. Менеджмент же клуба Skolkovo под руководством генерального директора Марата Богатырева держит очень высокую планку во всех аспектах, во многом благодаря тому, что ориентируется только на самые высокие стандарты европейского и американского гольфа. Можем сообщить, что и самого владельца можно часто встретить в кулуарах клуба: Роман Аркадьевич регулярно посещает гольф-клуб и все ключевые мероприятия сезона, принимает участие в управлении и лично контролирует работу клуба.

От официального интервью нашему журналу, посвященного победе клуба «Сколково» в рейтинге Golf Digest, Роман Аркадьевич отказался, вежливо сославшись на то, что пока он не такой профессионал в гольф-индустрии, чтобы давать нам емкие комментарии по теме. В официальной системе гандикапов и реестре гольфистов Ассоциации гольфа России Роман Аркадьевич также пока не зарегистрирован, но постигать азы игры он начал, и – мы уверены – без большой любви к гольфу такого проекта в России не случилось бы!

Skolkovo Golf Club | Гольф-клуб «Сколково»:

Начало строительства 2010 год

Год открытия клуба 2014 год

Территория клуба 100 Га

Архитектор поля Джек Никлас (США)

Гринкипер Денис Колтыхов

Архитектор клубного дома Шигеру Бан (Япония)

Ландшафтный дизайнер Линда Бёрд (Великобритания)

Гольф-поле:

Объем зеленых насаждений: 3 200 деревьев и 120 000 кустарников

113 песчаных банкеров, 6 озер

10 км водной глади, 8 км гольф-дорожек

Оборудование системой полива с компьютерным управлением

Протяженность подземного водопровода 35 км, проводов и кабелей – 120 км.

Система полива: свыше 3 000 форсунок дождевателей – до 2 500 куб.м. воды/ночь

Секреты успеха по мнению Golf Digest:

Грамотные инвестиции и следование самым высоким

стандартам качества в каждом пункте проекта

Личное участие и вовлеченность владельца в проект

Грамотная маркетинговая политика и высокие стандарты менеджмента гольф-клуба

Про-файл Романа Абрамовича, по данным Forbes Россия:

Занимает 13-е место в 13-м ежегодном рейтинге самых богатых предпринимателей страны по версии Forbes в 2016-м году (200 богатейших бизнесменов России 2016)

Первый бизнес В 1988 году возглавил кооператив «Уют» (производство резиновых игрушек). В начале 1990-х занялся торговлей нефтепродуктами

Сделка В 2005 году получил $13 млрд от продажи «Газпрому» 73% акций «Сибнефти»

Событие В сентябре 2014-го Evraz North America подала заявку на проведение IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Размещение отменили из-за кризиса

Коллекция По оценкам экспертов, коллекция предметов искусства Абрамовича стоит как минимум $1 млрд. В январе 2013-го купил собрание из 40 работ Ильи Кабакова, примерная стоимость — $60 млн

Спорт С 2003 года владеет английским футбольным клубом Chelsea. В 2015 году Forbes оценил команду в $1,37 млрд. В 2007-м была начата реализация проекта Skolkovo

Деталь В конце 2014-го потратил почти $70 млн на покупку трех таунхаусов в Нью-Йорке на Восточной 75-й улице. Планирует объединить их в один пятиэтажный особняк. В июне 2016 года после долгих прений власти Нью-Йорка разрешили Абрамовичу построить мега-особняк

Наиболее интересными с точки зрения инвестиций Forbes считает проекты Романа Абрамовича 2014-го года: «Одна его компания, Millhouse, перечислила $10 млн в израильский стартап StoreDot (быстрозаряжающиеся батареи для мобильных телефонов); другая — Ervington — £9 млн в английского производителя топливных ячеек AFC Energy» (Forbes Россия).