Рейтинг Golf Digest: 3 лучшие площадки для знакомства с гольфом

Каждый гольф-клуб обладает своими преимуществами, и для того, чтобы постоянно тренироваться и играть на поле клуба, в большинстве случаев необходимо стать его членом. Это мировая практика. Разница лишь в ценовой политике клуба и степени его открытости. В одни клубы нас привлекают, в первую очередь, атмосфера и привилегии (Skolkovo, «Пестово»), в других на первый план выходит поле (Links National, Forest Hills, «Завидово PGA National»), в третьих – удобное расположение («Московский городской») и так далее. Есть клубы, в которые в принципе сложно попасть – нужно пройти проверку службы безопасности (либо получить рекомендацию от члена этого клуба) и внести внушительный членский взнос, – зато в них вы будете чувствовать себя в абсолютной безопасности и спокойствии, ведь на поле и в клубе будет очень мало людей.

Общее у них одно и главное: каждая команда стремится предоставить своим гостям все самое лучшее, что может дать гольф. Игроку нужно найти «свой» клуб. Некоторые не могут отдать предпочтение одному – это действительно сложно. Многие заядлые любители и завсегдатаи турниров имеют постоянное членство в 2-3 клубах Москвы. Это еще раз подтверждает тот факт, что каждый клуб хорош по-своему! Членство в клубе – это как автомобиль: для каждого случая своя модель и цвет. И в этом смысле Москва обладает самым роскошным и разнообразным выбором как для искушенных, так и для менее притязательных гольфистов.

Можно с уверенностью сказать, что, как и в любом бизнесе, успех во многом зависит от вовлеченности в дело владельца. Там, где владелец уделяет клубу достаточное количество времени и принимает личное участие в его жизни, результат виден невооруженным глазом.

Многие зарубежные журналисты в последнее время начали отмечать высокое качество наших полей, особенно рядом с Москвой. Поражает и их количество – 14, а в скором времени откроются еще два. Созданы все условия для гольфа. Остается только начать тренироваться и готовиться к выходу на поле!

Так где же начинать?

Ниже мы расскажем о трех площадках в Москве, где вы сможете познакомиться с этим видом спорта и поддерживать свою форму постоянно, тренируясь недалеко от центра города.

Гольф-клуб «ТАЙГЕР»



Гольф-клуб «Тайгер» – самый подходящий клуб, если вы недавно взяли клюшку в руки и только начинаете осваивать азы гольфа. Одно из главных его достоинств – довольно удачное местоположение. Попав в этот клуб, не ожидайте дорогостоящего поля, детской академии или уроков от знаменитого тренера.

Зато здесь есть все условия для того, чтобы освоить навыки игры или повысить свое мастерство. Отличительной особенностью клуба является и то, что это единственное открытое поле в Москве, имеющее искусственное освещение… Коротко о клубе «Тайгер»: доступно, быстро, просто и без излишеств – здесь вы не закажете фуа-гра или устрицы, но сможете почувствовать вкус гольфа и хорошо провести время!

«Московская школа гольфа» в Куркино

Московская школа гольфа «Куркино» является первой в России государственной спортивной школой со специализацией «гольф», где обучение проводится на бесплатной основе. Вы можете не покупать клюшки для ваших детей, ведь «Куркино» предоставляет бесплатный инвентарь для занятий. Набор детей и подростков в спортшколу ведется круглогодично. Интересно, что именно воспитанники этой школы становятся победителями Чемпионатов и Первенств России, победителями и призерами международных турниров. Они представляют Российскую Федерацию на Чемпионатах Мира и Европы.

Мы поинтересовались, ведут ли родители своих детей на занятия после Олимпиады 2016 более активно? И получили уверенное и радостное «да!» – менеджмент школы уже почувствовал рост количества желающих тренироваться. По итогам обучения каждый ребенок получает спортивный разряд (квалификацию). Взрослые также имеют возможность приехать в этот клуб и за приемлемые цены потренироваться и сыграть раунд на 9-луночном поле.

Московский гольф-клуб в Крылатском

В клубе есть полноформатное гольф-поле на 18 лунок, тренировочные лунки, драйвинг-рейндж, паттинг-грин, крытое поле с 18-ю лунками для мини-гольфа, паттинг-грином, драйвинг-рейнджем, парковка. Дополнительно: бассейн, теннисные корты, тренажерный зал, сквош, мини-футбол, волейбол.

Это пример единственного в городе круглогодичного спортивного комплекса, где есть все для обучения и тренировочного процесса не только по гольфу, но и по остальным популярным игровым видам спорта. Тренерский состав высокопрофессионален, цены доступны, локация тоже хороша, что важно в текущей ситуации в Москве – нет проблем с парковкой.