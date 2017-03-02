Открытия сезона 2017. Новые гольф-клубы

«Peter Course» (рабочее название)

«Peterhof Lakes Course» расположен в Петродворцовом районе города Санкт-Петербурга между городом Петергоф и поселком Стрельна, напротив усадьбы «Михайловка». Гольф-поле получилось достаточно компактным, но на его территории находится 6 озер и много холмов, которые занимают большую площадь, поэтому, чтобы соблюсти пропорции, архитектор Стив Форрест спроектировал относительно небольшие грины. Все эти факторы, а также удачно расположенные песчаные ловушки не дают игрокам возможности расслабиться, заставляя их быть внимательными, просчитывать свою игру и постоянно быть нацеленными на результат. Поле уже готово к проведению международных соревнований и турниров разного уровня. Элитная недвижимость, построенная на территории комплекса, будет иметь самые лучшие видовые характеристики.

Kaluga Golf Country Club Vyrka (Калуга-гольф)

Калужский гольф-клуб «Вырка» объединяет притягательное и трудносочетаемое. Он находится в черте города Калуги, но граничит с заповедником серой цапли. Направление сочетает современные бизнес-парки, развитую инфраструктуру, горнолыжный курорт Квань, а также исторический и религиозный маршрут в сторону Оптиной Пустыни и Козельска. Окружен сосновым бором и дубравами, выходит на родниковое озеро Вырка, в километре от величественной поймы реки Ока.

В 2016 году подготовлено учебное поле из трех лунок (2 пар-3 и 1 пар-4), а также большой рейндж с паттинг- и чиппинг-грином, бункером и озером. Консалтинг и проектирование велось Остапом Лукьяновым. Гольф-академия будет открыта летом 2017 года.

В 2018 году планируется начало строительства 9-луночного поля пар-35 по проекту Эдвина Роулда. Поле будет доступно для начинающих игроков, но готовит много сюрпризов и для искушенных. На территории 78 га планируется строительство двух жилых поселков – дома под долгосрочную ренту и усадьбы постоянного проживания. Четыре участка будут иметь собственный выход на драйвинг-рейндж.

Raevo Golf & Country Club

Еще одно новое гольф-поле чемпионского класса – другое великий гольф-архитектор спроектировать не мог. Это уже третье поле от Джека Никласа в Москве. Первых счастливчиков, которые тестировали его в сезоне этого года, поле впечатлило и заставило влюбиться в себя. Скоро этот клуб будет открыт для новых членов в полноценном режиме. Поле вписано в смешанный подмосковный лес и имеет двадцатиметровый перепад высот. В соответствии с мировыми стандартами, «Raevo Golf & Country Club» включает в себя живописно расположенные жилые дома, просторный клабхаус, фитнес-клуб и все необходимое для отдыха и развлечений. Помимо расположенного в клабхаусе ресторана на территории клуба предусмотрены места для проведения частных вечеринок, банкетов и пикников.