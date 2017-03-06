Гид по стилю жизни для гольфистов

50 лет назад американский Golf Digest впервые опубликовал список «200 самых сложных гольф-полей Америки», который впоследствии трансформировался в два престижных ежегодных рейтинга – «100 лучших гольф-полей Америки» и «100 лучших гольф-полей мира». Попасть со своим творением в один из них мечтает каждый архитектор, работающий в сфере гольфа. Игроки со всего мира доверяют рекомендациям Golf Digest, выбирая поля, курорты и направления для путешествий – будь то Америка или любой другой уголок планеты. Списки лучших тренеров стали незаменимым подспорьем для гольфистов, которые хотят поработать над своей игрой под руководством опытных профессионалов. Ежегодный рейтинг инвентаря, который журнал публикует с 2004 года – это самый полный обзор всех имеющихся на рынке клюшек и мячей для гольфа. В этом году мы впервые представляем вашему вниманию всеобъемлющий «гид по стилю жизни», в котором постарались собрать все лучшее, что может пригодиться гольфисту дома и в путешествиях.

Лучший тренер юниоров

Мы уверены, что для продвижения гольфа в России важно подрастающее поколение и, конечно, их наставники. В этом году наш российский профессионал Дмитрий Захаров, который уже 5 лет работает с юниорами, достиг большого успеха. Именно его ребята стали победителями и призерами Чемпионата России, Первенства России, Кубка Президента и других соревнований в 2016 году. На данный момент у Дмитрия подрастает очень перспективное поколение юниоров 12-13 лет, которые показывают достойные результаты на европейских и международных турнирах, как и более взрослые спортсмены, уже не первый год успешно выступающие в состязаниях самого высокого уровня.

Лучший гольф-аксессуар

Хотите заснять свой свинг на камеру, когда играете на поле один? Компания Swing Snap Golf выпустила чехол для клюшки с держателем для телефона. Подходит для всех телефонов. Может вращаться на 360 градусов – снимайте хоть вверх ногами! Swingsnapgolf.com 34,99$

Лучший анализатор свинга

Swing Talk Golf Analyzer – легкий прибор для анализа вашего свинга, который удобно вставляется в конец грипа любой клюшки, и во время игры или тренировки будет сразу озвучивать информацию о выполненном ударе, так что вам даже не придется заглядывать в телефон. Конечно, для полной статистики можно время от времени и проверить ваш смартфон. Это хороший подарок как для начинающих, так и для продвинутых гольфистов. Amazon.com 138 $

Лучшая система тренировок

Зима – самое время для подготовки к следующему сезону. ЭМС-тренировки прорабатывают одновременно все группы мышц вашего тела без риска получить травму. Они отлично подходят, в том числе, и для тех, у кого позвоночник в неидеальном состоянии. Такая тренировка в 18 раз эффективнее, чем занятия в обычном тренажерном зале, и позволяет добиться результата в два раза быстрее. Наш играющий редактор Мария Верчёнова уже полюбила этот вид тренировки и на постоянной основе посещает занятия. Так что – берем кроссовки и отправляемся на тренировку в клуб Justfit!

Лучший архитектурный проект-концепция гольф-клуба

Отдельно отметим концепцию в целом и потрясающую архитектуру клуба «Пирогово», которую создали в бюро Тотана Кузембаева, выбрав доминантой дерево. Этому материалу отведена главная роль в дизайне и отделке помещений как внутри, так и снаружи – будь то причал, мост, дома поселка и, естественно, клабхаус. Место стоит того, чтобы его просто увидеть. Это подлинный образец деревянного зодчества, получивший множество премий в области архитектуры и дизайна.

Самая сложная лунка. «Целеево гольф- и поло-клуб», лунка № 11 (пар 4)

Одна из самых сложных лунок в России, требует прямого и далекого удара драйвером с ти, для того чтобы был шанс достать грин вторым ударом. После выхода следующий удар осложняется большими бункерами и водой. Сыграть в пар на этой лунке удается даже не многим профессионалам.

Вилочка для питч-марок

Сколько раз нам читали лекции по заделыванию питч-марок – и все равно не все умеют делать это правильно, особенно – начинающие гольфисты. А ведь каждый клуб строго следит за выполнением этого правила! Pitchfix twister облегчит выполнение этой задачи и поможет вам замести все следы после попадания на грин. Всего два простых движения вверх и вниз – и можно гордо смотреть в глаза гринкиперу.

Pitchfix twister 16$

Лучшие солнцезащитные средства

Врачи советуют беречь свою кожу даже зимой, и тем более – если вы собрались в теплые края. Golf Diegst Россия выбрал 5 лучших средств от солнца для игры в гольф:

1. Shiseido солнцезащитный крем для области вокруг глаз SPF 34

2. La Roche-Posay SPF 50

3. Vichy BB-Крем SPF 50+

4. Sun Sport Ski крем-стик с защитой от ветра и холода SPF 50

5. Спрей Lancaster Sun Sport Multi-protection SPF 15

Лучший гаджет для гольфа

Game Golf – прибор для системного отслеживания игры – поможет вам сосредоточиться на гольфе, в то время как сам будет записывать весь ваш раунд.

Прибор очень прост в использовании: устройство Game Golf Digital Tracker крепится к вам на ремень. Уникальные теги, которые вставляются в конец грипов, позволяют отслеживать ваш выбор клюшки на каждом ударе.

После того, как вы закончили раунд, просто подключите Digital Tracker к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. После того, как ваш раунд будет загружен, вы сможете просматривать вашу статистику прямо на мобильном устройстве или планшете.

USGA объявила, что игра с гольф-системой Game Golf была одобрена для использования во время соревнований.