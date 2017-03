Курорты / Америка

Неважно, путешествуем мы в компании друзей-гольфистов или вдвоем со второй половинкой, в любом случае, от гольф-курорта мы ждем чего-то большего, чем получаем во время обычного воскресного раунда в ближайшем гольф-клубе. Нам хочется, чтобы нас холили и лелеяли как на поле, так и за его пределами, и чтобы все, что мы пожелаем, было в шаговой доступности. Кедди, а не кары. Никаких поездок на такси, чтобы поужинать, выпить или потанцевать. Мы даже про лифты ничего не хотим слышать. В наших любимых гольф-ресортах просто нет зданий, которые были бы выше, чем верхушки деревьев.

Мы выбираем курорты, на территории которых находятся несколько гольф-полей, и особенно мы неравнодушны к местам, где интересно, весело и красиво. Напрокат там должны предлагать самые новые модели клюшек от ведущих производителей, которыми мы точно будем играть лучше, чем получалось дома. Ассортимент товаров в про-шопе должен быть разнообразным, и на всем должен стоять логотип, который мы потом сможем с гордостью демонстрировать знакомым.

Что касается комнат в отеле, то все мы – редакторы Golf Digest – согласны с тем, что они должны быть уютными и комфортабельными, совсем не спартанскими, но и не слишком кричащими. А лучший сервис – тот, что никогда не заставляет нас чувствовать себя не в своей тарелке. Нам хочется, чтобы все было продумано до мелочей: зеркало для бритья в душевой кабине, живая фортепианная музыка во время завтрака, корзина с фруктами между девятками, ароматное влажное полотенце после окончания раунда.

Да, мы не станем отрицать, что за все это придется заплатить существенно больше, чем предусматривает стандартный семейный гольф-бюджет. Но мы ни за что не стали бы рекомендовать вам эти курорты, если бы не были уверены, что удовольствие, которое вы там получите, стоит каждого потраченного цента. Понятное дело, что наши редакторы не проявляют абсолютное единодушие во всех без исключения аспектах. Например, гольф-клуб любого первоклассного гольф-курорта в наши дни имеет роскошный драйвинг-рейндж с пирамидами тренировочных мячей. Некоторые из нас с радостью воспользуются возможностью лишний раз поработать над свингом, а другие даже головы в сторону рейнджа не повернут – прямиком отправятся на первое ти. В этом и есть главное преимущество хорошего гольф-курорта. Там огромное количество разных занятий и развлечений, нам остается лишь выбрать те, что нам по вкусу.

Курорты / Америка

Калифорния

• the inn at pasatiempo Санта-Крус

• la quinta resort & club/ pga west

• the lodge at torrey pines Ла-Джола

• ojai valley inn & spa

• pebble beach resorts/ inn at spanish bay

• the resort at pelican hill Ньюпорт

• rosewood cordevalle Сан-Мартин



Каролины

• barefoot resort & golf Норт-Мертл-Бич

• kiawah island (юж. к.) golf resort

• montage palmetto bluff Блаффтон, Юж.Каролина

• pinehurst (с. к.) resort

• sea pines resort Хилтон-Хед-Айленд



Флорида

• hammock beach, a salamander golf & spa resort Палм-Кост

• innisbrook, a salamander golf & spa resort Палм-Харбор

• omni amelia island plantation resort

• pga national resort & spa Палм-Бич-Гарденс

• reunion, a salamander golf & spa resort Киссимми

• streamsong resort

• trump national doral Майами



Гавайи

• fairmont orchid Кохала-Кост

• four seasons resort hualalai Каллуа-Кона

• four seasons resort lanai Ланаи-Сити

• four seasons resort maui at wailea Маул

• grand wailea waldorf astoria resort Маул

• st. regis princeville resort Принсвиль, Кауаи

Средняя атлантика

• colonial williamsburg (вир.)

• the greenbrier Уайт-Сульфур-Спрингс, З. Вир.

• keswick hall and g.c. Шарлоттесвиль, Вирджиния

• omni bedford springs resort (фил.)

• primland resort Медоус-оф-Дан, Вирджиния



Средний запад

• the american club Колер, Висконсин

• erin hills (вис.)

• forest dunes g.c. Роскоммон, Мичиган

• french lick resort (инд.)

• giants ridge Байвабик, Минн.



Северо-восток/ Новая Англия

• crystal springs resort Гамбург, Нью-Джерси

• omni mount washington resort Бреттон-Вудз, Нью-Хемпшир

• the sagamore resort Болтон-Лэндинг, Нью-Йорк

• stockton seaview hotel & g.c. Гэллоуэй, Нью-Джерси

• turning stone resort Верона, Нью-Йорк



Тихоокеанский северо-запад

• bandon dunes golf resort (Ор.)

• coeur d’alene resort (Айдахо)

• pronghorn resort Бенд, Орегон

• sun valley resort (Айдахо)

• sunriver resort (Орегон)



Скалистые горы/ Великие равнины

• big cedar lodge Ридждейл, Миссури

• the broadmoor Колорадо-Спрингс

• keystone resort (Колорадо)

• the prairie club Валентайн, Небраска

• the ritz carlton, bachelor gulch Эйвон, Колорадо



Юго-восток

• auburn marriott opelika (ал.) hotel & conference center at grand national

• renaissance birmingham (ал.) ross bridge golf resort & spa

• reynolds lake oconee Гринсборо, Джорджия

• sea island resort (Дж.)



Юго-запад

• the boulders Кэрфри, Аризона

• four seasons resort scottsdale at troon north

• the inn at entrada Сент-Джордж, Юта

• jw marriott san antonio hill country resort & spa

• omni barton creek resort & spa Остин



Канада

• cabot links lodge Инвернес, Новая Шотландия

• fairmont banff springs (альб.)

• fairmont jasper park lodge (Альберта)

• fairmont tremblant Мон-Трамблан, Квебек



Карибы/Бермуды

• cap cana resort Дом. Респ.

• casa de campo resort and villas Ла-Романа, Дом. Респ.

• one & only ocean club Багамы

• playa grande club & reserve Доминиканская Республика

• puntacana resort & club Доминиканская Республика

• rosewood tucker’s point Бермуды

• royal isabela Исабела, Пуэрто-Рико

• sandy lane Сент-Джеймс, Барбадос



Мексика/Цент. Америка

• bahia principe Ривьера-Майя, Юкатан, Мексика

• cabo del sol Лос-Кабос, Юж. Ниж. Калифорния, Мексика

• mayakoba resort Кинтана-Роо, Мексика

• mukul beach golf & spa Никарагуа

• one & only palmilla Сан-Хосе-дель-Кабо, Юж. Ниж. Калифорния, Мексика

• quivira golf club Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Курорты / международные

Великобритания & Ирландия

• gleneagles (Шотландия)

• old course hotel (Шотландия)

• trump turnberry (Шотландия)

Континентальная Европа

• quinta do lago (Португалия)

• terre blanche (Франция)

• verdura resort (Италия)



Африка/Ближний Восток

• fancourt resort (Южная Африка)

• heritage le telfair golf & spa resort (Маврикий)

• westin abu dhabi golf resort & spa



Азия

• fuchun resort (Китай)

• grand xiv naruto golf & spa resort (Япония)

• grand xiv nasu shirakawa golf & spa resort (Япония)

• kawana hotel and g. cse. (Япония)

• mission hills haikou (Китай)

• onahama ocean hotel & g.c. (Япония)

• santiburi beach resort & spa (Тайланд)

• southcape spa & suites (Юж. Корея)



Австралия

• bonville golf resort (Австралия)

• cape kidnappers (Нов. Зеландия)

• kauri cliffs (Нов. Зеландия)

• lost farm lodge (Австралия)

• the vintage (Австралия)

Гранд-гольф-отели

Вы понимаете, что перед вами «Гранд-отель» сразу, как только оказываетесь рядом с ним: длинная подъездная аллея, величественные колонны, огромное лобби и – в большинстве случаев – роскошный «шведский стол» во время завтрака, пожалуй, даже слишком изобильный для гольфистов, которым нужно просто перекусить перед раундом. Breakers в Палм-Бич – классический пример такого отеля. «Гранд-гольф-отель» может не быть полноценным гольф-курортом, а его поле не обязательно входит в список «100 Лучших гольф-полей мира», но это не мешает весьма обеспеченным гольфистам возвращаться сюда снова и снова.

• adare manor (Ирландия)

• ananti penthouse seoul (south korea)

• ashford castle (Ирландия)

• the breakers Палм-Бич

• the broadmoor Колорадо-Спрингс

• the cloister Си-Айленд

• fairmont banff springs (Канада)

• fairmont jasper park lodge (Канада)

• gleneagles (Шотландия)

• grand hotel Макинак-Айланд, Мичиган

• grand xiv nasu shirakawa the lodge (Япония)

• the greenbrier Уайт-Сульфур-Спрингс, З. Вир.

• omni homestead resort Хот-Спрингс, Вирджиния

• omni mount washington resort Нью-Хемпшир

• the palace of the lost city hotel (Южная Африка)

• pga catalunya (Испания)

• the sanctuary at kiawah island (Юж.Кар.) golf resort

• slieve donard hotel (Северная Ирландия)

• trump turnberry (Шотландия)

• west baden springs (Инд.) hotel

Бутик-отели

«Бутик-отели» (менее 50 комнат) могут быть такими же роскошными, как и «Гранд-отели», просто они маленькие и от этого кажутся даже более душевными. Отличное место, чтобы провести романтический отпуск и освежить чувства. Не отказываясь при этом от гольфа. Идеальный образец: Greywalls в Шотландии.

• amanera (Доминикан. Респ.)

• casa palmero Пеббл-Бич

• greywalls hotel & chez roux (Шотландия)

• the lodge at prince’s grant (Южная Африка )

• the lodge Си-Айленд, Джорд.

• macdonald rusacks hotel (Шотландия)

• mission ranch hotel Кармел, Калифорния

• pine crest inn Пайнхерст, С.К.

• royal golf hotel dornoch (Шотландия)

• southcape spa & suites (Южная Корея)