«Пестово»: закрытый клуб открытых людей

Гольф- и яхт-клубу «Пестово» в этом году исполнилось десять лет. Поздравляем Клуб с этой юбилейной датой! Об этом и многом другом согласился побеседовать Президент «Пестово» Андрей РЕУС, который не скрывал, что, к примеру, не знает точное количество членов клуба, зато ему известны все тонкости ухода за травой. Для него и других пестовцев самое важное – качество клубной атмосферы и соблюдение технологии комфорта, которые помогают свободному общению свободных людей.

Андрей Георгиевич, 10-летие гольф-клуба – это возраст школьника или студента-выпускника?



Знаете, в начале нашей беседы я хочу поздравить всех Российских гольфистов с великолепным выступлением Маши Верчёновой на Олимпийских играх. Теперь весь мир признал, что гольф в России есть! Возвращаясь к вашему вопросу: второе, пожалуй, ближе. Для того, чтобы клуб сформировался, чтобы появились какие-то традиции, что-то устоялось, чтобы люди поняли, что это такое – лет десять необходимо… Сейчас это уже оформившаяся структура со своими правилами, своими законами, людьми, детьми и даже детьми детей. Уже есть социум, коллектив. Его смело можно назвать гольф-клубом. Это хороший закрытый гольф-клуб.



Почему «закрытый»? В первые годы ведь он был открыт для сторонних турниров, мероприятий?



«Пестово» никогда не был «открытым». Это частный закрытый гольф-клуб. У нас были за эти 10 лет разного рода эксперименты, но они не прижились. И это, наверное, хорошо. Могу сказать точно, что наш Клуб – почти семейный. Ты знаешь всех, и все люди тебе комфортны. Здесь ты спокойно отдыхаешь, и тебе приятно смотреть вокруг.

Нам надо было в первые десять лет создать максимально комфортную мини-среду для людей, которые тут живут, играют, отдыхают. Мы создали некую ячейку общества, в которой все следует определенным правилам: все вежливые, все знают, что надо быть приятным для других и не лезть из кожи вон.

Я вот не слишком общительный человек. Со многими, играя, и двух слов за раунд не скажу. Но мои партнеры мне комфортны, и ты идешь и получаешь удовольствие. Такая вот мини-среда у нас появилась. И мы этому рады. Всячески стараемся ее поддерживать, чтобы люди чувствовали себя в «Пестово» в компании хороших знакомых, чтобы получали наслаждение от игры и от приятной атмосферы, в которой можно себе позволить открытость и безмятежность. До этого, естественно, были разные проблемы, а у кого их не бывает?

Конечно, главное наше богатство – гольф-поле, его качество. Пять лет назад в «Пестово» начал работать главным гринкипером Кен Симс. Кен – один из лучших гринкиперов мира. Когда он пришел, появилась идеальная трава. Мне Кен как-то часа четыре рассказывал о технологии своей работы, о типах трав. Кен живет этим, он болеет за это, он этим занят с утра до ночи. Он соблюдает технологии, а это редкость. Ведь как бывает, куда ни приди, технологии соблюдать не умеют.



Даже на тех производствах, которыми вы руководили?



И нет, и да. Но факт в том, что у нас люди – особенно так называемые управленцы – ненавидят технологии и не хотят работать по ним… А трава же – ее косить надо каждый день, удобрять, лелеять и холить. И тогда она будет расти и станет зеленым ковром, с которого приятно бить клюшкой, и на которое приятно смотреть.

Хотел бы добавить еще по поводу «закрытости» и «открытости» клуба. Недалеко от «Пестово» есть гольф-клуб «Форест Хиллс». Это тоже наш гольф-клуб. Вот он как раз «открытый», чтобы был поток людей, чтобы все играли, приобщались… А в «Пестово» я не хочу, чтобы бродила куча незнакомых людей. Потому что это клубное пространство. Оно закрытое – «for members only».



А это не накладно для акционеров, для членов клуба?



Всегда накладно. Если ты хочешь получать услуги индивидуальные, особые, то это всегда дороже. Это очевидная вещь. Существует представление, что гольф – это безумно дорогая игра. Это не так. Гольф – игра доступная, более сотни миллионов людей на планете в него играют. Но если ты хочешь играть в комфортных условиях и не хочешь в очереди стоять и ждать выхода флайта, или чтобы вокруг было все безумно красиво, то просто плати за это. Понимаете? Разное качество услуг.



Сколько стоит ежегодный членский взнос?



Точно не помню, но это не закрытая тема. Вся информация публичная. И членство публичное, и ежегодные взносы.



Но как президент вы, наверно, знаете, сколько у вас членов клуба?



По-моему 150–160. Точно не скажу. Я тот еще президент… Я хозяйством не занимаюсь. Есть другие люди. У меня функции – представительские… Президенты не работают, они слова говорят красивые.





А проблемы у гольф-клубов есть?



Конечно. Вот скажем, очень больная тема – налог на землю, которую занимают гольф-клубы. Ведь даже когда клуб закрытый, он все равно является по сути оздоровительным учреждением, спортивно-рекреационной зоной. У нас живет 200 семей – они отдыхают, набираются сил, занимаются спортом. Это спортивно-оздоровительная площадка для сотен людей. Поэтому, когда за это платишь как за что-то сверхъестественное, это неправильно. Это серьезная помеха развитию гольфа. Я думаю, что владельцы других клубов со мной согласятся.



Как давно вы укушены жучком гольфа?



Четвертый сезон. Гольф – интересная штука. Ну скажите, как себя еще можно заставить пройти пешком 10-12 км в день? Я считаю, что для нашего возраста – кому хорошо за 50 – гольф самый подходящий вид спорта и оздоровления. Если бы в России его начали развивать чуть раньше, и мы бы этим чуть раньше занялись, то все наши родители сейчас бы играли. Гольф – идеальная форма пенсионной жизни.

Да, и для молодежи – тоже замечательная игра. Состязания, дух джентльменства.

Я начал играть в 53 года. И не жалею. Потому что надо ухватить суть гольфа, прочувствовать его прелесть. Гольф, как сказал один мой товарищ, это медитация в движении. Вот почему я и один люблю играть. Мне комфортно. Я с полем играю. Одна красивая лунка, другая. Играю и о чем-то размышляю.

Сама по себе медитация – это правильная вещь. Сейчас она исчезла из нашего образования и есть только на Востоке. А мы ее возвращаем. Потому что гольф, повторяю, это медитация в движении.

Мне кажется, вам в жизни и без спорта хватало борьбы, соперничества?



Да, хватало. А в гольфе я все-таки люблю игру саму по себе. Хотя я все равно буду состязаться на турнирах, бороться до конца.



А вы занимаетесь другими видами спорта?



Да, большим теннисом, каратэ. Тоже хорошее занятие для взрослых людей.



Как часто к вам обращаются члены клуба с пожеланиями?



У нас есть Совет Клуба. Я в него вхожу. Собираемся раз в квартал. То есть у нас все эти формы общественной жизни существуют, и мы очень внимательно прислушиваемся к обращениям членов клуба. А поскольку мы сами стали гольфистами, то, наконец, стали особенно ясно понимать, чего от нас хотят.





Вам есть кем гордиться – сын играет в гольф.



Георгий прилично играет. Вообще, наша молодежь уже «сделала» нас всех на поле. А это дети моих друзей, их внуки. Но мы свое тоже возьмем!



Каким вам видится второе десятилетие «Пестово»?



Я думаю, во втором десятилетии примем еще человек сто в наши ряды. Мы постепенно приближаемся к безубыточности и когда ее достигнем – а это произойдет через два-три года, – новым членом клуба можно будет стать только по наследству.



По вашим ощущениям – растет число бизнесменов в России, которые тянутся к гольфу?



Я не могу сказать, что растет число таких бизнесменов. Количество богатых людей в стране, к сожалению, снижается. И это для закрытых клубов плохо. Мы рассчитывали, что люди будут богатеть… Но тем не менее, есть группа людей определенного достатка, которая в «Пестово» придет. В этом году у нас на 30 членств стало больше, в основном семейных. А почему не прийти? Сложилась в клубе атмосфера, есть отличное поле, есть кухня, есть традиции – и люди это чувствуют, видят. И когда поймем, что уже перебор, что народу нашему не комфортно, продажу членств закроем.

Должен сказать, что без рекомендаций в «Пестово» попасть нельзя. Рекомендации – обязательное условие. Человек, приходя в такую хорошую среду, должен ей соответствовать. Все новые люди, которые пришли в этом сезоне – очень приличные люди.



Новые члены клуба «Пестово» быстро избавляются от апломба, привычки в повседневной жизни подчеркивать свой статус?



В клубе есть одна привилегия – входить в его состав. Все. Ты волен сюда ходить или не ходить. Клуб, повторюсь, для свободных людей и свободного общения. И твой начальственный апломб или место в «Форбсе» не имеют никакого значения.



На праздновании 10-летия клуба вы, обращаясь к собравшимся, сказали, что хотели бы каждому члену клуба подарить книгу Гессе «Игра в бисер»? Почему именно ее?



Потому что это – гениальная вещь. Я хочу, чтобы люди в клубе размышляли, чтобы медитировали, чтобы осуществляли собственно человеческие функции. Человеку присущи медитация, мышление, рефлексия. Я хочу, чтобы люди были людьми. Чтобы жили нормально.

В «Пестово» у меня ни на чем глаз не спотыкается. Все учтено, к каждой мелочи и детали – внимание. Это – как дорогие английские ботинки ручной работы, пошитые в начале прошлого века: их носят сто лет! Заказывал прадед, носили дед, отец, сын, правнуки. Верх целехонек, как новый – идеальная строчка, кожа, пошив – только подошвы меняются.



Знаете, что такое «качество»? Вы помните, были у нас госприемки и куча всяких других процедур оценки продукции. Так вот, они к качеству не имели никакого отношения. Качество – это соблюдение технологии. А технология? Описан процесс, и детально его соблюдай в виде операций и процедур. Есть процесс подготовки травы. Есть процесс преподавания гольфа. Книга на эту тему даже есть «В поисках лучшего свинга» (англ. «Search for the Perfect Swing: The Proven Scientific Approach to Fundamentally Improving Your Game» by A.J. Cochran, Alastair Cochran, John Stobbs).

В гольф люди играют уже 600 лет. Возьми технологии, накопленные веками, и используй – не будь идиотом…





Ваши любимое гольф-поле, гольф-профессионал?



Пестовское. Стивен Дандас. С другими встречался лишь мельком. Стивен – серьезный, правильный профи и человек. Все делает качественно и технологично. Ему нравится «Пестово», Россия тоже. А в России можно жить комфортно, красиво и читать «Игру в бисер».



Поздравляю вас и всех членов гольф- и яхт-клуба «Пестово» от редакции журнала и медиагруппы ACMG с юбилеем. Процветания, прямых ударов и всего хорошего!



Спасибо!

