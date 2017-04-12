«Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира

«Билайн» представляет сразу несколько предложений для путешественников в преддверии отпускного сезона.



С 5 апреля в 90 странах мира клиентам «Билайн» доступны для подключения: новая опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, а также новый тариф «ВСЁ за 1800», пакет интернета которого можно будет расходовать за границей. Кроме этого, «Билайн» расширил географию присутствия в странах LTE. Таким образом, интернет на высоких скоростях доступен клиентам «Билайн» уже в 96 странах мира.

БОЛЬШЕ СТРАН С ЛЬГОТНЫМИ ЦЕНАМИ

По данным аналитиков «Билайн», мобильный интернет за границей стал главным трендом 2016 года. И все это благодаря доступным ценам – стоимость пакета интернета «Билайн» в роуминге составляет всего 200 рублей за 40Мб (далее 5 рублей за 1Мб). Такая же стоимость на интернет с 5 апреля станет доступна путешественникам уже в 90 странах мира. Среди них 18 новых стран: Австралия, Саудовская Аравия, Макао, Доминиканская республика, Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Коста Рика, Колумбия, Монголия, Алжир, Пакистан, Бангладеш, Тунис, Марокко, Южная Корея, ЮАР.

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ В РОУМИНГЕ

Более 25% клиентов «Билайн» используют в международном роуминге свыше 40 Мб интернет-трафика в сутки. Специально для них «Билайн» создал новую опцию – безлимитный интернет за 350 рублей в сутки. Опция действует на территории 90 стран мира.

РЕВОЛЮЦИЯ В РОУМИНГЕ

«Билайн» стал первым оператором в России, который открыл своим клиентам возможность расходовать интернет-трафик за границей из пакета своего домашнего тарифа. Воспользоваться этим предложением смогут клиенты нового тарифа «ВСЁ за 1800», где объем пакета интернета составляет 15 Гб.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ В СТРАНАХ LTE

Теперь клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом в роуминге на высокой скорости в 96 странах.

БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ МИНУТ И ИНТЕРНЕТ

Популярные благодаря своим доступным ценам базовые пакеты минут и интернет остаются неизменными. В странах СНГ доступен пакет из 10 минут за 100 рублей, в странах Европы и других популярных направлениях – пакет из 20 минут за 200 рублей. Пакеты минут и интернета действуют автоматически и не имеют абонентской платы.