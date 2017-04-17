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Московский городской Гольф Клуб отмечает юбилей и дарит подарки

17 Апр / 2017

В этом году Московский городской Гольф Клуб, первый гольф клуб в России, празднует свой 30-летний юбилей! В связи с этим Московский городской Гольф Клуб приготовили приятные сюрпризы!

В этом году Московский городской Гольф Клуб, первый гольф клуб в России, празднует свой 30-летний юбилей! В связи с этим Московский городской Гольф Клуб приготовили приятные сюрпризы!

В этом сезоне Московский городской Гольф Клуб предлагает приобрести Карту пожизненного Члена Клуба со скидкой 50% за 1 000 000 руб.

 

Приобретая данную карту Вы получаете следующие привилегии:

  • Игра на 9-ти луночном поле с приоритетом, перед другими игроками, пройти вперед;
  • Тренировка на специально отведенных помостах тренировочного поля;
  • Игра в Зимнем центре на гольф – симуляторах;
  • Посещение Фитнес Центра;
  • Доступ в VIP — зону Members Lounge, в которой находится бильярдная и сигарная комнаты, зал для проведения переговоров, библиотека, ресторан, бар и веранда;
  • Возможность использования раздевалок для Членов Клуба, оборудованных сауной и личными шкафчиками;
  • Приоритет при регистрации на участие в Клубных турнирах;
  • Возможность проведения собственного или корпоративного мероприятия, с использованием инфраструктуры Клуба;
  • Участие в жизни Клуба, получение приглашений на различные клубные или выездные мероприятия, участие в местных или зарубежных гольф – турнирах на знаменитых и эксклюзивных полях мира;
  • Хранение оборудования для гольфа, личный шкафчик;
  • Льготные условия покупки гольф — инвентаря, одежды и оборудования в профессиональном магазине;
  • Скидки на услуги ресторана – 20%

 

*Акция действительна до 31 декабря 2017 года

Дополнительную информацию Вы можете уточнить на ресепшен клуба: +7 (495) 223-48-77

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