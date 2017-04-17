Московский городской Гольф Клуб отмечает юбилей и дарит подарки

В этом году Московский городской Гольф Клуб, первый гольф клуб в России, празднует свой 30-летний юбилей! В связи с этим Московский городской Гольф Клуб приготовили приятные сюрпризы!

В этом сезоне Московский городской Гольф Клуб предлагает приобрести Карту пожизненного Члена Клуба со скидкой 50% за 1 000 000 руб.

Приобретая данную карту Вы получаете следующие привилегии:

Игра на 9-ти луночном поле с приоритетом, перед другими игроками, пройти вперед;

Тренировка на специально отведенных помостах тренировочного поля;

Игра в Зимнем центре на гольф – симуляторах;

Посещение Фитнес Центра;

Доступ в VIP — зону Members Lounge, в которой находится бильярдная и сигарная комнаты, зал для проведения переговоров, библиотека, ресторан, бар и веранда;

Возможность использования раздевалок для Членов Клуба, оборудованных сауной и личными шкафчиками;

Приоритет при регистрации на участие в Клубных турнирах;

Возможность проведения собственного или корпоративного мероприятия, с использованием инфраструктуры Клуба;

Участие в жизни Клуба, получение приглашений на различные клубные или выездные мероприятия, участие в местных или зарубежных гольф – турнирах на знаменитых и эксклюзивных полях мира;

Хранение оборудования для гольфа, личный шкафчик;

Льготные условия покупки гольф — инвентаря, одежды и оборудования в профессиональном магазине;

Скидки на услуги ресторана – 20%

*Акция действительна до 31 декабря 2017 года

Дополнительную информацию Вы можете уточнить на ресепшен клуба: +7 (495) 223-48-77