Московский городской Гольф Клуб отмечает юбилей и дарит подарки

В этом году Московский городской Гольф Клуб, первый гольф клуб в России, празднует свой 30-летний юбилей! В связи с этим Московский городской Гольф Клуб приготовили приятные сюрпризы!
В этом сезоне Московский городской Гольф Клуб предлагает приобрести Карту пожизненного Члена Клуба со скидкой 50% за 1 000 000 руб.
Приобретая данную карту Вы получаете следующие привилегии:
- Игра на 9-ти луночном поле с приоритетом, перед другими игроками, пройти вперед;
- Тренировка на специально отведенных помостах тренировочного поля;
- Игра в Зимнем центре на гольф – симуляторах;
- Посещение Фитнес Центра;
- Доступ в VIP — зону Members Lounge, в которой находится бильярдная и сигарная комнаты, зал для проведения переговоров, библиотека, ресторан, бар и веранда;
- Возможность использования раздевалок для Членов Клуба, оборудованных сауной и личными шкафчиками;
- Приоритет при регистрации на участие в Клубных турнирах;
- Возможность проведения собственного или корпоративного мероприятия, с использованием инфраструктуры Клуба;
- Участие в жизни Клуба, получение приглашений на различные клубные или выездные мероприятия, участие в местных или зарубежных гольф – турнирах на знаменитых и эксклюзивных полях мира;
- Хранение оборудования для гольфа, личный шкафчик;
- Льготные условия покупки гольф — инвентаря, одежды и оборудования в профессиональном магазине;
- Скидки на услуги ресторана – 20%
*Акция действительна до 31 декабря 2017 года
Дополнительную информацию Вы можете уточнить на ресепшен клуба: +7 (495) 223-48-77