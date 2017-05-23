SNC и Pagano собрали гостей в Риме в рамках проекта «Дом для чемпионов по жизни»

В рамках совместного проекта «Дом для чемпионов в жизни» 19 мая на Вилле Pagano в Риме состоялось первое совместное мероприятие журнала SNC и бренда Pagano. Журнал SNC и бренд Pagano уделили особое внимание каждому приглашенному гостю вечера: уникальное выступление олимпийских чемпионов, торжественный коктейль и вдохновляющая музыка — все детали были тщательно подготовлены.

Среди гостей вечера были итальянский режиссер Андреа Де Сика, Ибрагим Хабибов (Торговое представительство России в Италии), Джованни Морелли (Группа Morelli).

Вечер начался после того, как все гости собрались на уникальной Вилле Pagano. С приветственным словом выступили Антонио Алицци, Первый вице-президент международной медиагруппы ACMG, издающей журнал SNC, и главный редактор журнала SNC Наталья Архангельская.

Гости вечера были приятно удивлены уникальным выступлением олимпийских чемпионок. Анжелика Тиманина (Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, Лондон, 2012г.) и Маргарита Мамун (Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, Рио-де-Жанейро, 2016 г.) исполнили вдохновляющий танец под песню Андреа Бочелли «Vivо per lei».

«Несмотря на свой богатый опыт, для меня выступление на Вилле Пагано было очень эмоциональным: теплый прием семьи Пагано, внимание гостей и, конечно же уникальная площадка сделали мое пребывание в Италии удивительным. Я также с нетерпением жду фильм, в котором мы снялись вместе с Ритой Мамун», — прокомментировала Анжелика Тиманина.

Маргарита Мамун отметила: «Когда Антонио предложил мне присоединиться к этому проекту, я сразу поняла, что такое креативность. В начале микс таких разных брендов и концепций, как журнал SNC, компания Pagano, выступление двух олимпийских чемпионок из разных видов спорта, съемки фильма в Риме и премьера в Москве при поддержке агентства One SGM, которое представляет меня, казался довольно трудным». Далее Маргарита уточнила, что именно она имела в виду: «Необходимо время, чтобы увидеть себя частью такого удивительного и масштабного проекта, такой непредсказуемой идеи. Я закрыла глаза и доверилась. И я могу сказать, каких именно результатов мы добились: искусство, эмоции, новые друзья и захватывающая идея для моего предстоящего бракосочетания: возможно, оно будет на Вилле Пагано в Москве. Я благодарна ACMG, журналу SNC, моему агентству ONE SGM и Андреа и Энцо Пагано за подход и энтузиазм».

Важно отметить, что мероприятию предшествовала двухдневная съемка короткометражного фильма «Дом для чемпионов по жизни». Участие исполнительниц главных ролей – Анжелики Тиманиной и Маргариты Мамун, задумано как послание всем, кто стремится достичь высот в жизни, и пропитывает весь фильм идеальной передачей сознания бренда Pagano. Презентация фильма состоится в сентябре в Москве в кинотеатре «Москва».

«Мы гордимся этим важным партнерством с ACMG и рады провести такое эксклюзивное мероприятие в одной из наших вилл. Индивидуальный стиль Pagano идеально соответствует ценностям ACMG, и мы уверены, что это только начало долгого сотрудничества между нашими брендами», — прокомментировал Андреа Пагано, генеральный директор компании Pagano.

Первый вице-президент ACMG Антонио Алицци также отметил: «Мероприятие Italian Holidays было чем-то большем, чем просто событие. Это был отличный вечер для бренда Pagano и для нашей медиагруппы ACMG: мы официально запустили долгосрочный проект, в котором имеют место быть два международных мероприятия, две страны, два олимпийских чемпиона, производство и премьерный показ короткометражного фильма в сентябре в Москве». Антонио Алицци подчеркнул: «Нечасто встретишь олимпийских чемпионов на официальном мероприятии. Сегодня у нас был шанс увидеть двух чемпионок и стать свидетелями потрясающего выступления».