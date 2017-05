В Милане пройдет бизнес-завтрак медиа группы ACMG

29 мая в Милане в Grand Hotel et de Milan состоится бизнес-завтрак “ACMG on the Covers”, в рамках которого будут презентованы проекты медиа группы ACMG и обозначены планы на будущее.

Гостям бизнес-завтрака представится уникальная возможность узнать о брендах медиа группы из первых уст от главных редакторов Forbes, OK!, Numéro, SNC, L’Officiel, SNC Media и Trendspace. Приветственную речь скажет президент ACMG, а первый вице-президент Антонио Алицци предложит перспективы развития холдинга. Cпециальным гостем мероприятия станет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.