В Милане состоялось мероприятие для партнеров ACMG

Международная медиагруппа ACMG собрала своих партнеров и друзей в Grand Hotel et Milan. Предпосылкой личной встречи с партнерами стало увеличение количества и масштабов проведения международных проектов медиагруппы. Более того, за последние несколько лет выросло не только количество проектов, но и количество иностранных партнеров. Поскольку итальянский рынок является одним из ключевых рынков, ACMG решила начать серию встреч с международными партнерами именно в Милане. На встрече присутствовал как топ-менеджмент компании, так и главные редактора проектов медиагруппы.

С приветственными словами выступили президент ACMG Александр Федотов, первый вице-президент ACMG Антонио Алицци и представитель стороны-партнера, генеральный директор бренда Pagano Андреа Пагано. Руководство ACMG подчеркнуло важность личной встречи с итальянскими партнерами. В свою очередь, Андреа Пагано, партнер совместного проекта «Этот дом для Чемпионов по Жизни», обозначил перспективы выхода на немецкий, французский и российский рынки совместно с ACMG.

«Мы рады встретить наших итальянских партнеров здесь, в Милане. Утро было насыщенно положительными эмоциями, обменом профессиональным опытом и важной для бизнеса информацией. Цель ACMG — укрепить свои отношения с итальянскими партнерами и продолжать обеспечивать необходимый доступ к российскому рынку», — прокомментировал президент ACMG Александр Федотов.

Первый вице-президент ACMG Антонио Алицци отметил: «ACMG on the Covers» — прекрасный пример того, что я называю проектами на 360 градусов: это был не бизнес-завтрак, это была не презентация нашей медиагруппы и это даже не было серией неофициальных и дружественных встреч с партнерами после заявленных выступлений и презентаций. «ACMG on the Covers» — это сам проект: люди с четко определенными интересами (со стороны клиентов, со стороны агентств, гости мероприятия), изучающих ACMG, ее сотрудников и возможности. Более 20 лучших профессионалов медиарынка прилетели из России и Германии в Милан, чтобы предоставить результаты уже проделанной работы и весь спектр возможностей стоящего партнера».

В рамках программы ACMG рассказала о всех брендах медиагруппы и показателях, влияющих на эффективность проектов партнеров. Среди спикеров: Андрей Золотов, Вадим Верник, Николас Мартен, Наталия Архангельская, Алена Литковец, Аля Баданина и Максимилиана Шеффер. «ACMG on the Covers» был представлен лично главными редакторами проектов Forbes Life, OK!, L’Officiel и L’Officiel Hommes Germany, SNC, Trendspace.ru, SNCmedia.ru и L’Officiel.de, которые рассказали не только о каждом проекте ACMG и его миссии, но и о конкурентных преимуществах аудитории. Более того, ACMG представила проект Moscow Design Week, участниками которого часто являются представители Италии, в лице Анастасии Вильнер.

В поддержку эффективного создания совместного проекта выступила специальный гость мероприятия «ACMG on the Covers» Маргарита Мамун: «Для меня было большой честью работать с такой профессиональной командой. Я до сих пор вспоминаю, как меня «провожала» в Бразилию обложка журнала SNC, и до сих пор у меня мурашки».

Представители коммерческого отдела, в свою очередь, представили данные по анализу аудитории и рассказали о спецпроектах медиагруппы. Спикерами выступили Екатерина Библова, Екатерина Крылова, Виктория Гладкова и Айрис Грабнер.

Завершил мероприятие Антонио Алиции, первый вице-президент ACMG. Он суммировал представленную ранее детальную ДНК и всевозможные перспективы ACMG и подчеркнул все возможности взаимного партнерства, обозначил коммерческие результаты реализованных проектов и стратегию партнерского развития медиагруппы.