Турниры по гольфу Eagle Trophy

Агентство деловых коммуникаций Eagle Communications запускает серию деловых любительских турниров по гольфу Eagle Trophy на кубок от Eagle Communications.

Первый турнир летней серии состоится 16 июня в гольф-клубе «Пестово» и соберет представителей бизнес-сообщества и просто любителей гольфа.

Основная миссия турнира – объединить деловых людей, увлеченных прекрасной игрой, обсудить последние новости бизнеса и обменяться опытом, получить незабываемые впечатления.

Турнир Eagle Trophy проходит при поддержке:

Стратегический страховой партнер – Ингосстрах Exclusive.

«Ингосстрах Exclusive» – подразделение СПАО «Ингосстрах» по работе с клиентами высшей категории. «Ингосстрах Exclusive» успешно работает с самыми взыскательными страхователями. «Ингосстрах Exclusive» — это личное внимание, особая деликатность и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Партнеры турнира:

Комплекс апартаментов «Звезды Арбата»

Jumeirah Hotels & Resorts

Информационные партнеры: GolfDigest, Golf.ru, Golfmir.ru, Деловой клуб и журнал «Москва-Пекин».

Формат турнира:

Командный зачет (net-счета). Состав команды — 4 гольфиста

Гандикапы: до 28 (мужчины), до 35 (женщины).

Регистрация командная/ индивидуальная. Возможна также корпоративная регистрация.

Регистрация: +79099149174, rezepovaolya@gmail.com