ТРЕТИЙ МЕЙДЖОР ДЖОРДАНА СПИТА

146-й Открытый чемпионат Британии и свой третий мейджор выиграл 23-летний американец Джордан Спит. В финальном раунде он не позволил своему главному конкуренту и соотечественнику Мэтту Кучару опередить его и завоевал заветный Серебряный Кувшин.



Не дотянули до чемпионской кондиции на этом чемпионате Хенрик Стенсон, Дастин Джонсон, Серхио Гарсия, Рорри Макилрой. Брукс Кепка, победитель U.S.Open этого года, тоже выглядел не убедительно. А вот Спит словно решил показать всем, что ошибка на 12-лунке Огасты в 2016-м, стоившая ему зеленого пиджака Masters, жуткая случайность, недоразумение…



23 июля, после ошибок на первой девятке финала, когда счет с Кучаром сравнялся – по «– 8» у каждого, Спит на 13-й убедил всех, что он имеет все права на победу. Джордан вынес «неиграемый мяч» из жуткой травы на сто метров назад, получил шраф в один удар, закончил лунку в богги и даже пропустил Мэтта на удар вперед. Чтобы потом потрясти всех победной концовкой: берди на 14-й, игл на 15-й, берди на 16-й и 17-й. Итог — минус 12 против 9 минусов у Кучара.



Третье место сенсационно занял 21-летний китаец Ли, сделав 63 удара в финале и с «-6» завершивший турнир. После рекордных для мейджоров -8 (62 удара) в третьем раунде южноафриканец Бренден Грейс в финале «не выстрелил» и разделил 6-10 места, в том числе и с Бруксом Кепкой.



Отчет о The Open’2017 – в журнале Golf Digest Россия.