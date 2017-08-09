ПУТЬ ДОБРА

15 сентября в гольф-клубе Raevo Golf & Country Club Благотворительный фонд «Дорога вместе» проведет свой Юбилейный 15-й турнир по гольфу. Все средства от него пойдут на хирургическую помощь детям с врожденными заболеваниями челюстно-лицевой области и на социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями с помощью собак-поводырей.

На прошлогоднем гольф-турнире в Москоу Кантри Клабе была собрана рекордная сумма – 4 миллиона 310 тысяч рублей. А в течение последних лет, отметил председатель Совета директоров Фонда «Дорога вместе» Брэд Пиелстикер, Фонд смог собрать более 50 миллионов рублей и реализовать более 100 благотворительных программ, направленных на улучшение жизни людей. Каждый год поддержку турниру оказывают ведущие российские и зарубежные компании.

В состязаниях 15 сентября на 18-луночное «подписное» поле легендарного Джека Никласа выйдут более ста игроков, чтобы побороться в формате скрембл, дополненном оригинальными положениями. Стартовый взнос для команды из 5 человек – 100 тысяч рублей, для индивидуальных участников – 25 тысяч рублей.

Традиционно за день до гольф-турнира Фонд «Дорога вместе» проводит аукцион «Калькутта». Команды, в рамках этого открытого аукциона, предлагают цену за свою команду или другую. 50 процентов полученных средств будет направлено в Фонд «Дорога вместе», 50 – в призовой фонд, который потом будет разделен среди владельцев трех лучших команд. В этом году аукцион «Калькутта» пройдет 13 сентября в InterContinental Moscow Tverskaya.

В программе 15 июля – гольф-турнир, фуршет, церемония награждения и гала-ужин, благотворительная лотерея и аукцион с розыгрышем уроков по гольфу у профессионалов Нила Свини и Ника Тэйлора, билетов на концерт или турнир на стадионе Уэмбли, посещение известного турнира Memorial Tournament и общение с легендарным Джеком Никлаусом.

Завершится вечер выступлением джазовой пианистки, вокалистки, аранжировщика и композитора Натальи Смирновой-Бутман и её группы.